習近平九年四赴與三常委陪同　中國正在將雄安打造為發展樣板

2026年3月23日，國家主席習近平與國務院總理李強、中辦主任蔡奇、國務院第一副總理丁薛祥赴河北雄安新區考察。這既是習近平第四次前往雄安，又是習近平和三常委在二十大後第二次一起考察雄安。多年以來，在中國地方考察中，最高領導人四次去同一個地方，其中兩次有三常委陪同，實屬十分罕見的政治安排。

3月23日上午，習近平總書記考察中國華能集團有限公司。（新華社）

3月23日上午，習近平總書記考察中國華能集團有限公司。（新華社）

2017年2月23日，習近平首次來到河北省安新縣主持召開雄安新區規劃建設工作座談會，時任第一副總理張高麗陪同。一個多月後中共中央、國務院印發通知，決定設立雄安新區，定位為「千年大計、國家大事」，「是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區」，主要任務是疏解北京非首都功能。2019年1月16日，習近平第二次來到雄安新區考察調研，時任第一副總理韓正陪同。

2023年5月10日，習近平第三次赴雄安新區考察調研，三位常委李強、蔡奇、丁薛祥陪同考察。改革開放以來，在中國政治安排中，最高領導人在北京之外考察調研時候，除非有重大事情，不然很少會有政治局常委陪同，其中作為政府首腦的總理陪同考察的情況更是少之又少。

2019年1月16日，習近平來到河北雄安新區考察調研。（資料圖片）

在二十大以前，只有1997年香港回歸、1997年三峽工程實現大江截流與2008年汶川大地震，才出現最高領導人、總理在北京之外同時現身的情況。2023年5月10日習近平在三常委的陪同下考察雄安新區是歷史罕見的政治安排，既說明政治秩序的變化，又是對雄安新區的空前重視。

自2023年的雄安之行以來，習近平、李強在北京之外同時現身的情況漸漸成為常態。比如，2023年10月、11月，習近平分別在江西省南昌市、上海召開座談會，李強都有出席。不過即便這樣，2023年雄安之行的規格依舊超乎尋常。尤其值得注意的是，時隔3年後的2026年3月23日，習近平和三常委再度赴雄安新區考察。這樣打破常規的安排，說明中國決策層試圖將雄安打造為新的發展樣板。

3月23日，習近平在深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會中明確表示：「實踐充分證明，黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的，各方面工作是紮實有效的。」他要求雄安新區「努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板」。

1984年鄧小平寫下「深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的」，替改革開放政策發出有力的支持聲音。（中國軍網）

這樣的場景與改革開放初期深圳、上海浦東新區有相似之處。當初為了給改革開放探索出一條道路，1980年中國決策層決定成立深圳經濟特區。4年後的1984年，作為改革開放總設計師的鄧小平南下深圳考察，在目睹深圳的發展變化之後寫道：「深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的。」後來鄧小平一直關注上海的開放，1990年中國決策層決定開發開放上海浦東。時至今日，無論深圳還是上海浦東，都以非常亮眼的成績證明中國改革開放路線的正確性。

2017年設立的雄安新區起初便被中國決策層視為「繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區」。九年之間，習近平四次來到雄安考察，其中後兩次有三常委陪同。習近平指出：「實踐充分證明，黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的。」歷史罕見的高規格和空前重視，說明今天中國像當初打造深圳和上海浦東新區一樣，正在努力將雄安新區打造為習近平時代的發展樣板。