港交所前高層巴曙松疑被捕　內媒：涉案金額巨大，由上海警方偵辦

港交所前董事總經理、內地著名經濟學家巴曙松日前傳出失聯，有消息指巴曙松疑涉及非法集資案。《經濟觀察報》報道，3月25日至27日，數位消息人士向該報記者確認，知名經濟學家巴曙松一案，由上海警方負責偵辦。巴曙松涉嫌經濟類犯罪，且金額巨大。



《經濟觀察報》報道，巴曙松因為涉及一宗由學生主導的非法集資案被要求協助調查，他早於半年前已經被限制出境。在3月12日左右，巴曙松被辦案機關帶走，自此與外界失去聯繫。

前述消息人士介紹，巴曙松一案，目前由上海警方負責偵辦，其涉嫌經濟類犯罪，且金額巨大。

港交所於2015年4月成立內地事務科，當時任命巴曙松為首席中國經濟學家，同時兼任董事總經理，後於2025年底離開港交所，離職前擔任非全職顧問。巴曙松約半年前在上海最後一次以港交所高層身份露面，港交所則稱他在去年底離職。

巴曙松疑涉及非法集資案。（中新社）

1969年8月出生的巴曙松，為湖北武漢新洲人，擁有華中理工大學（今華中科技大學）獲工學學士、經濟學碩士學位；後又於中央財經大學就讀，獲經濟學博士學位。

巴曙松曾擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、國務院發展研究中心金融研究所副所長等職務；也曾任香港交易所集團董事總經理及首席中國經濟學家，北京大學匯豐商學院教授、匯豐金融研究院執行院長。

他現任的職務包括中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院高級顧問、中國宏觀經濟學會副會長、張培剛發展經濟學研究基金會理事長等；其主要研究領域為宏觀金融政策、金融機構風險管理和金融市場監管、資產管理行業研究。

巴曙松曾指，隨內地金融體系複雜性提高，香港的定位也有改變。(歐嘉樂攝)

《經濟觀察報》稱另有知情者介紹，巴曙松案與廣發銀行股份有限公司獨立董事郭雲釗案相關聯。

郭雲釗曾在2018年11月至2021年8月，任海南天然橡膠產業集團股份有限公司的董事；也曾是雲康集團有限公司的非執行董事，2023年8月離任。同時，郭雲釗還是廣發銀行股份有限公司的現任獨立董事。

《經濟觀察報》引述該知情者說法稱，巴曙松與郭雲釗相識多年，且有「師生之誼」。2008年，巴曙松作為第一作者，郭雲釗作為第二作者，兩人在北京大學出版社出版了《離岸金融前沿問題研究》一書。2010年，巴曙松、郭雲釗與趙勇三人，又合作撰寫了《債券市場改革與人民幣國際化的互動》一文。

該知情者介紹，巴曙松涉案與郭雲釗案相關聯。郭雲釗亦涉經濟類案件，已「失聯」了很長一段時間。