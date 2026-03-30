解放軍黃岩島海空戰備警巡　多艘新入列艦艇南海實戰化訓練

解放軍南部戰區周日（3月29日）組織海空兵力，於中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，重申黃岩島是中國固有領土。另外，南部戰區海軍近日將婁底艦、湖北艦、石河子艦等多艘新入列艦艇組成編隊，於南海開展實戰化訓練，加快艦艇整體作戰能力生成。



2026年3月29日，央視報道，解放軍南部戰區海軍近日組織新入列艦艇組成編隊，到南海開展實戰化訓練，加快艦艇整體作戰能力生成。（央視截圖）

2026年3月29日，央視報道，解放軍南部戰區海軍近日組織新入列艦艇組成編隊，到南海開展實戰化訓練，加快艦艇整體作戰能力生成。（央視截圖）

央視報道，3月份以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，依法依規開展跟蹤監視、警告驅離，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

另外，南部戰區海軍多艘新入列艦艇組成編隊，近日於南海開展實戰化訓練。央視報道，本次訓練著眼新接艦艇人員新、裝備新、人裝磨合新的特點，重點抓實方案預案、操演計劃、安全措施、應急處置，全流程、精準式實施指導，帶領駐訓骨幹深研裝備作戰使用，推動人裝快速磨合。

2026年3月29日，央視報道，解放軍南部戰區海軍近日組織新入列艦艇組成編隊，到南海開展實戰化訓練，加快艦艇整體作戰能力生成。（央視截圖）

訓練期間，編隊將海上各艦互為條件組訓施訓，靈活將航行操縱、艦艇損管、航行補給、立體輸送、輕武器射擊等多類型訓練課目融入海上演練全過程，強化各級指揮員的組織指揮能力，持續提升訓練效益。