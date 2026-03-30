中朝航線中斷6年恢復運行　國航CA121北京起飛順利抵達平壤

繼日前中斷6年的中朝列車重啟後，3月30日上午，國航CA121航班由北京首都機場起飛前往朝鮮平壤，標志著國航中朝航線也正式恢復運行。



中國國際航空公司的網站顯示，CA121航班計劃於3月30日上午8時05分從北京首都機場起飛，於上午11時抵達平壤順安國際機場。實際起飛時間為北京時間上午7時58分，抵達平壤時間為上午10時37分。

航班信息顯示，中國國際航空C121於3月30日上午7時58分在北京首都機場起飛，10時36分降落平壤。

中朝航線復航，機票起價為人民幣2040元。

據悉，機票可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，起價為人民幣2040元。另外，韓聯社此前報道稱，該航班將於4月6日、13日、20日、27日等日期執飛，為每周一班的定期航班。

據此前報道，3月12日，北京與平壤之間的客運列車在暫停六年後恢復雙向運行，但由於朝鮮旅遊簽證尚未開放，目前中國觀光客無法購票前往平壤。丹東是長期往來朝鮮的重要交通和貿易口岸，但據《法新社》報道，上周在中國東北城市丹東看到，一列幾乎空無一人的列車駛入朝鮮。

中朝旅遊交流「官冷民熱」？

據悉，在疫情前，每年約有10萬名中國遊客赴朝，中朝關係未來如果拓展至旅遊業，或為朝鮮提供穩定的收入來源。但由於朝鮮旅遊簽證尚未開放，目前中國觀光客無法購票前往平壤。

有分析認為，客運列車恢復運行是中朝外交和經濟關係回暖的信號。在列車重啟當天，中國外交部發言人郭嘉昆說，中朝是友好近鄰，保持常態化客運列車運營，對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。他還說，中國支持兩國主管部門加強溝通，為人員往來創造更加便利的條件。

3月12日，遼寧丹東至朝鮮平壤的95次列車通過中朝友誼橋。（新華社）

雖然從政治層面看，中朝兩國對客運列車恢復持歡迎態度。但與官方的積極態度相比，民間輿論顯得相對冷淡。在中國社交平台上，網民對列車恢復反應平平，甚至還出現冷嘲熱諷的聲音，有人留言稱「誰要去啊」，也有人質疑「去了真的還能回來嗎？」這些言論雖帶有調侃意味，卻在一定程度上反映出中國民眾對朝鮮的不信任。

另外，今年朝鮮取消了原定於4月舉行的平壤國際馬拉松賽，雖未說明具體原因，但有分析認為，可能受當前國際局勢動盪影響，朝鮮對開放旅遊仍存在擔憂。