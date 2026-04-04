清明節禁忌｜風水師列舉常見掃墓注意事項　觸犯恐影響整年運勢

清明節將至，風水命理師高宏寓提醒，今年掃墓期間生肖屬「鼠、兔、雞、狗」者需特別留意「日沖」，建議隨身攜帶艾草包或返家後以艾草淨身、清洗衣物，以避開可能的不良氣場。他也整理出13項常見掃墓禁忌，提醒民眾若不慎觸犯，恐影響運勢甚至延續一整年。



高宏寓在Podcast節目中指出，祖墳與祖先牌位的狀態，往往被視為影響家運的重要因素，其中包括墓碑破損、環境雜亂或祖先牌位處理不當等，都可能被解讀為不吉徵兆。

包括墓碑褪色、龜裂或傾倒，可能象徵家運不穩。（示意圖，Getty Images）

在墓地相關禁忌方面，他列舉包括墓碑褪色、龜裂或傾倒，可能象徵家運不穩；墓碑底部潮濕、生青苔，甚至被認為與「陰氣過重」有關；若墓前堆放廢棄物、污水或散發惡臭，則可能影響家族健康與運勢。此外，墓地周邊若有高壓電塔、湍急水流或被圍牆包圍，也被視為不利格局，可能導致財運流失或招惹是非。

他也提到，墓碑上方若長滿雜草或小花，在民俗說法中象徵「爛桃花」或健康問題，建議定期整理環境，維持整潔。

除了掃墓現場，家中祖先牌位也需特別注意。高宏寓提醒，若清理牌位後未妥善關閉，或隨意打開、拍照，都可能影響家運穩定；甚至有民俗觀點認為，祖先牌位若未正確處理，恐造成生活干擾。

此外，他也提醒，若對祭拜內容或流程不清楚，長期可能影響運勢，建議尋求專業協助釐清。

相關圖輯：4大生肖2026年財運極佳 屬狗正財偏財一起旺 錢途大開資產翻倍

+ 12

【本文獲「引新聞」授權轉載】