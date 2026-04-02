美法院裁定：毛澤東秘書李銳日記續留史丹福大學，不送回中國

美國一名聯邦法官周二裁定，開國領袖毛澤東的私人秘書李銳的日記可以繼續保存在史丹福大學（Stanford University，又稱斯坦福大學）胡佛研究所（Hoover Institution），不必依北京西城區法院命令送回中國，為這一曠日持久的案件畫上句號。



李銳曾任毛澤東秘書。（網絡圖片）

據《華爾街日報》報道，近日，美國加州北區地方法院法官Jon Tigar作出裁決稱，開國領袖毛澤東的私人秘書李銳的日記可以繼續保存在史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）。

據了解，2019年4月李銳逝世後，他的第二任妻子張玉珍向北京西城區法院起訴李銳的女兒李南央，認為後者擅自處分李銳日記等文稿原件，要求由其本人繼承，北京法院則判決李南央必須歸還已捐贈給史丹佛大學的李銳遺物。

李銳在日記中記錄了1989年6月4日的情況，以及發生在天安門廣場上對民主人士的鎮壓情形。（胡佛研究所Hoover Institution）

加州法官Tigar在判決書中寫道，北京方面的判決不會在美國執行。法官稱，李銳女兒李南央「對李銳材料的持有和捐贈是合法的，也符合李銳本人的意願」。

日記記載包括「六四」在內多個重大事件

報道引述美利堅大學（American University）副教授唐志學（Joseph Torigian）稱，對於想研究中華人民共和國的人來說，李銳日記是「無價之寶」。胡佛研究所通過一份聲明對上述裁決表示歡迎，稱「根據雙方的證詞，一旦這些資料被送回中國，其內容和全部歷史至少會被審查，很可能被封禁。」

2017年9月23日，多名中共黨內「自由派」元老在北京聚餐，李銳（左二）、95歲的黨史學者何方（左一）和94歲的原新聞出版署署長杜導正（左三）。（資料圖片）

報道提到，研究者認為，毛澤東前私人秘書李銳長達幾十年的筆耕記錄具有很高的價值，為研究中共高層關係和討論提供了難得的內部視角。

這些文獻包括李銳約80年的筆記和其他學術成果，他直到2019年去世前一直在記錄自己的觀點。這些文件包括李銳從1958年開始為毛澤東工作以來記錄的見聞，貫穿了中國多個重大事件，包括1989年天安門廣場事件的相關筆記。

李銳遺體告別儀式2月20日在北京八寶山舉行。（網絡圖片）

李銳遺孀張玉珍北京曾跨海提告：爭奪日記所有權

公開資料顯示，李銳在1917年4月生於北京，祖籍湖南，生前是毛澤東前秘書，同時被視為中共體制內最大自由派。2019年，李銳以101歲高齡在中國去世後，其女兒李南央將李銳生前撰寫的日記、信件與筆記等材料裝進行李箱，飛往美國加州。

2019年4月，李銳逝世後，其妻子張玉珍4月2日向北京西城區法院起訴李銳的女兒李南央，認為後者擅自處分李銳日記等文稿原件，要求由其本人繼承。對此，李南央聘請北京華一律師事務所律師夏楠應訴。

李銳與第二任妻子張玉珍。（資料圖片）

張玉珍主張這些日記「遭竊取」，屬於中國的「國寶」，訴求判決李銳全部日記、信件、工作筆記等文稿原件（1935年至2018年）由她繼承，要求李南央歸還並命令史丹佛大學交出。北京法院迅速做出有利於張玉珍的判決，認定檔案「被竊取」並下令歸還。

這場跨國官司隨即在美國展開反轉。史丹佛大學與張玉珍在加州北區聯邦地方法院互提訴訟，校方堅稱檔案捐贈程式合法，且符合李銳本人意願。

李南央發表公開信，稱日記「交胡佛館存」是李銳本人的決定，並且聘請律師夏楠應訴。據高瑜在推特公佈了李南央的律師給張玉珍的回覆函。信中認為，張玉珍所稱其「擅自」處分不是事實。

李銳與前妻范元甄之女李南央。（網上圖片）

公開信指出，李銳早在2017年就明確表示，讓李南央將其日記轉交美國史丹福大學胡佛館留存，這是民事贈予，而非遺產處分。同時，李銳也明確認可由李南央編輯並在美國出版《李銳日記》。