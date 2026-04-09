賈平凹之女賈淺淺論文涉抄襲　西北大學啟動調查

近日，內地博主「抒情的森林」發帖指控，著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺於2014年發表的學術論文涉嫌系統性抄襲。西北大學4月9日發佈通報稱，已成立工作專班，對賈淺淺啟動調查程序。一經查實，將按照有關規定嚴肅處理。



賈淺淺現任西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席。西北大學4月9日發佈情況通報稱，校方關註到網上對於該校文學院教師賈某某涉嫌學術論文抄襲等問題的相關反映，學校高度重視，已成立工作專班，啟動調查程序。一經查實，將按照有關規定嚴肅處理，以維護良好學術聲譽和學術風氣。

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博主「抒情的森林」發布對比材料，指賈淺淺於2014年7月在《文藝爭鳴》發表的論文《文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究》，涉嫌剽竊多名學者的核心觀點。

指控指出，賈淺淺將學者朱良志在2006年的著作觀點直接挪用，用以評價其父賈平凹的畫作「氣韻生動」。此外，文中對《唐僧取經》等畫作的具體意象描述，如「黑湧湧的」、「光頭老者」等詞句，與學者曾令存1997年的論文存在大面積重疊。文中關於「筆墨與空白」關係的論述，亦與畫家季酉辰2010年的文章高度相似，僅有個別詞組順序微調。

此外賈淺淺文章開篇對中國繪畫的「三階段論」框架，被指與作家韓羽2008年發表在《美文》雜誌的文章一致該雜誌的創辦人兼主編正是其父賈平凹。

除了抄襲疑雲，該篇被賈淺淺列為「重要學術成果」的論文還被爆出低級文字錯誤。博主指出，文中將藝術史上著名的典故「米芾拜石」（北宋書法家米芾）誤寫為「米蒂拜石」，並將常用引語「常言道」誤寫成「常言到」。

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不僅如此，賈淺淺另一篇代表作《生命的言說與意義——試論賈平凹的書法創作》亦被質疑。博主對比發現，該文部份內容與賈平凹1994年評論書法家馬治權的舊文高度雷同。這份20年前由父親撰寫的評語，竟在20年後被女兒「轉手」發表在自己名下，引發外界對其學術嚴謹性的質疑。