習鄭會｜歷史畫面！習近平稱她「鄭麗文主席」　兩人握手14秒

《新華社》報道，中共中央總書記習近平4月10日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨主席鄭麗文，兩人握手時間長達14秒，並拍攝合照，為兩岸關係寫下新篇章。據了解，上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談。



中共中央總書記習近平4月10日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨主席鄭麗文，兩人握手時間長達14秒，並拍攝合照。（tvbs直播截圖）

直播畫面顯示，鄭麗文走向習近平，習近平說「你好，鄭麗文主席」，兩人握手長達14秒並合影。

中共中央總書記習近平4月10日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨主席鄭麗文。（中天新聞網）

中共中央總書記習近平4月10日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨主席鄭麗文。（中天新聞網）

對於兩岸關係，習近平強調，兩岸同胞都是中國人、一家人；大陸願在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。

會談採五對五形式

習近平和鄭麗文先後發表開場講話之後，隨即舉行閉門會談。這次會晤採5對5形式，坐在會議桌左側的是國民黨人士，除了鄭麗文，還有副主席蕭旭岑、副主席李乾龍、副主席張榮恭、國民黨智庫副董事長李鴻源。訪問團其他人員則坐於一旁。

中共方面坐在會議桌右邊，除了習近平，還有中央委員兼發改委黨委書記鄭柵潔、政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局常委兼政協主席王滬寧，以及中台辦主任宋濤。

鄭麗文與習近平在「東大廳」舉行會見，「東大廳」是中國領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所，也是2023年舉行「馬習二會」的地點，也是鄧小平接見香港各代表討論回歸的地方。此外，中蘇領導人鄧小平和戈巴契夫曾在「東大廳」歷史性握手。此前，習近平與美國前總統拜登（Joe Biden）的視訊會議也是在這裡舉行。

值得注意的是，在兩年前的同一天（2024年4月10日），馬習二會也在人民大會堂東大廳舉行，「傳承」意味濃厚。

馬習二會也在人民大會堂東大廳舉行。（影片截圖）

據了解，歷次國共領導人於北京會晤時，皆在人民大會堂福建廳舉行，從「連胡會」、「吳胡會」、「朱習會」到「洪習會」皆無例外。因此這次鄭習會算是開先例在東大廳舉行，格外特殊。

稍早畫面，鄭麗文準備坐車前往人民大會堂會見習近平。（直播截圖）

鄭習會國民黨團14人全員出席

陪同出席「鄭習會」的人員包括國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源等，即含鄭麗文在內全團14名成員。據了解，閉門會議結束後，鄭麗文將親自舉行中外記者會，說明會談成果。