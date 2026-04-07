鄭麗文訪陸｜人民日報刊文警告日本：任何染指台灣的行徑必付代價

台灣國民黨主席鄭麗文將於今日（4月7日）率團訪問中國大陸，展開為期6天的參訪行程。而此次行程備受關注「習鄭會」被曝將於4月10日登場，會面規格與2005年時任國民黨主席連戰和中共總書記胡錦濤的「胡連會」相當。



7日凌晨，官媒《人民日報》國際板旗下的評論欄目《鐘聲》刊載一篇名為《任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價》的文章。文章指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價。奉勸日方以史為鑒，立即停止在台灣問題上玩火挑釁，停止與「台獨」分裂勢力勾連生事。否則，必將遭到迎頭痛擊。



文章指出，日本右翼勢力公然與「台獨」分裂勢力勾連，既是根深蒂固的殖民情結的外化，也是企圖以台灣問題為藉口，進一步渲染周邊緊張態勢，進而推進「再軍事化」。

文章強調，近日中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》，對日本國會眾議員古屋圭司採取反制措施。文章表示，這是維護國家主權、捍衛國際法的正義之舉，是對日本右翼勢力與「台獨」分裂勢力加緊勾連、挑釁滋事的嚴正警告。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

文章指出，古屋圭司多次竄訪台灣，與「台獨」分裂勢力深度勾連，近期甚至公然鼓譟「日本決心保護台灣、台灣的民主以及台海和平穩定」。文章批評，在中方多次嚴正申明立場的情況下，古屋圭司仍不收斂、不收手、不知止，其行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

3月30日，中國外交部根據《中華人民共和國反外國制裁法》，即日起對古屋圭司實施制裁，包括凍結其在中國境內各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。（FB@Furuya Keiji）

文章提到，中方依法對其採取反制措施後，日方竟稱中方舉動「不可接受且令人遺憾」，要求中方立即撤銷。文章認為，這番倒打一耙的說辭，完全錯判中國捍衛國家主權和領土完整的堅定決心，改變不了國際社會對事情是非曲直的清晰判斷，即使在日本國內也引發不少有識之士的批評。文章補充，有日本網友要求古屋圭司「盡快辭職」，並強調「高市政府越是做多餘的事，國民生活就越困苦」。

3月16日，賴清德接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行後不久，中國外交部即宣布制裁古屋圭司。（台灣總統府網站）

文章重申，台灣問題的歷史經緯與法理邏輯無比清晰。1895年，日本通過《馬關條約》強行割佔台灣，此後對台灣實施了長達半個世紀的血腥殖民統治。日據時期，數十萬台灣同胞慘遭殺戮，寶島經濟資源遭到瘋狂掠奪，民族文化遭到刻意打壓。1945年，中國人民歷經14年艱苦卓絕的浴血奮戰，終於贏得抗日戰爭的偉大勝利。

當年8月，日本政府宣佈接受《波茨坦公告》，無條件投降。同年9月，日本正式簽署《日本投降書》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。據此，中國政府恢復對台灣行使主權。此後，在中日四個政治文件中，日本政府就台灣問題作出明確承諾，文章強調，相關承諾具備國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。

1945年10月25日，中國戰區台灣省受降主官陳儀（右一）接受日本投降代表的投降書。（中國閩台緣博物館）

文章警告，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行。然而，日本右翼勢力非但沒有汲取歷史教訓，反而加緊與「台獨」分裂勢力勾連，一再在台灣問題上發起挑釁。

文章揭露，最近一段時間，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂「政務顧問」；日方縱容台灣地區行政機構負責人卓榮泰假借「觀看棒球賽」之名竄訪日本、謀「獨」挑釁。文章表示，對這些動向，中方高度警惕，堅決反對日本妄圖在台灣問題上打「擦邊球」「搞突破」。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。

曾任日本自衛隊制服組最高領導人統合幕僚長的岩崎茂（右）被行政院聘為政務顧問。（台灣軍方官網）

文章分析，日本右翼勢力公然與「台獨」分裂勢力勾連，既是根深蒂固的殖民情結的外化，也是企圖以台灣問題為藉口，進一步渲染周邊緊張態勢，進而推進「再軍事化」。文章指出，近期日本不斷強化西南諸島軍事部署，加速在石垣島、宮古島等地部署岸艦導彈，計劃在2030財年前在距離台灣僅110公里的與那國島部署中程防空導彈部隊。

2025年12月7日，日本東京，圖為日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）檢閱日本防衛省防空裝備。（Getty）

文章還指出，日本海上自衛隊新組建的聯合艦隊，將主要在東海靠近台灣的海域實施行動。此外，文章質疑，日本右翼政客口口聲聲要「維護台海和平穩定」，行動中卻為何一步步突破「專守防衛」原則，縱容甚至煽動日台軍事勾連？究竟誰才是破壞台海和平穩定的元兇？

文章最後強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價。並呼籲日方以史為鑑，立即停止在台灣問題上玩火挑釁，停止與「台獨」分裂勢力勾連生事。否則，必將遭到迎頭痛擊。