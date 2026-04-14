受賄逾4100萬　中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東判監13年

4月14日，中國兵器裝備集團有限公司原副總經理劉衛東受賄案在河南省南陽市中級人民法院一審公開宣判，對劉衛東以受賄罪判處有期徒刑13年，處罰400萬元（人民幣，下同），追繳犯罪所得財物及孳息，上繳國庫。



中國兵器裝備集團原副總劉衛東被判監13年，並處罰金四百萬元。（央視新聞）

劉衛東（瀟湘晨報）

央視新聞報道，經審理查明，1999年至2025年，劉衛東利用擔任襄樊東風汽車電氣有限責任公司總經理，東風汽車公司載重車公司協作配套部部長，神龍汽車有限公司黨委委員、總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理，東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理，中國長安汽車集團股份有限公司董事長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務提拔等事項上提供説明，收受上述單位和個人給予的財物共計折合4139萬餘元。

法院認為，劉衛東受賄數額特別巨大，鑑於他如實供述罪行，認罪悔罪，積極退贓，依法可從輕處罰。

公開簡歷顯示，劉衛東1966年10月出生。劉衛東屬於汽車行業「老兵」，大學畢業後先後任原二汽鋼板彈簧廠產品設計員、工藝員、副科長、副廠長，後任東風汽車公司懸架彈簧有限公司副總經理、載重車公司協作配套部部長、黨委書記，神龍汽車有限公司總經理、東風汽車公司副總經理、黨委常委等職務。

2018年5月，劉衛東任中國兵器裝備集團有限公司副總經理、黨組成員。他還同時兼任公司總法律顧問、首席合規官。

2025年2月12日，中央紀委國家監委網站發佈消息，劉衛東涉嫌嚴重違紀違法在任上被查。7月底，中央紀委國家監委通報劉衛東被「雙開」。