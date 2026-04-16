四川內江市資中縣發生3.1級地震　該地過去6天曾發生15次地震

中國地震台網正式測定，4月16日13時47分在四川內江市資中縣發生3.1級地震，震源深度5千米。據悉，過去6天，該地已經連續發生15次地震，本次為第16次。



綜合《都市快報》、《界面新聞》報道，4月16日13時47分在四川內江市資中縣（北緯29.67度，東經104.88度）發生3.1級地震，震源深度5千米。

根據中國地震台網中心歷史記錄顯示，4月10日-4月15日連續6天以來，四川省內江市資中縣境內已連續發生15次地震，最大4.1級，本次為第16次。

其中，據《人民網》4月12日報道，從4月10日晚到11日一天，該地就連續發生6起4級以下地震，並且震感明顯，其中有兩次的震中位置完全重合。

四川省內江市資中縣境內已連續發生15次地震，最大4.1級，本次為第16次。（中國地震網）

對此，中國地震災害防禦中心正高級工程師劉華國表示，震中附近目前沒有已查明的活動斷層，這幾次的小型地震可能是由於周邊褶皺發育過程中應力局部調整所帶來的，所以震級不高，但是會有震感。結合地震發生的構造位置判斷，該地區發生大震的可能性不大，民眾無需恐慌。

劉華國亦提醒，因為地震時局部會有震感，民眾也需要注意防災避險。在家中要注意放在高處的物品、吊燈、吊扇等因樓體晃動墜落，以免被砸傷。外出時一旦收到地震預警，因為有些高層建築可能會產生晃動，要遠離可能有高空墜物的區域，盡快前往空曠地區，防止出現意外傷害。