習近平：全球科技競爭聚焦基礎前沿領域　中國要抓住機遇

4月30日上午，中共中央總書記習近平在上海出席加強基礎研究座談會並發表重要講話。習近平說，全球科技競爭更加聚焦基礎前沿領域，原創性顛覆性創新的重要性日益凸顯，中國要抓住機遇、應對挑戰，進一步打牢科技強國建設根基。



據《新華社》報道，習近平在上海出席加強基礎研究座談會時說，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關；要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升中國原始創新能力，進一步打牢科技強國建設根基。

他指出，當前新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球科技競爭更加聚焦基礎前沿領域，原創性顛覆性創新的重要性日益凸顯。「我們要抓住機遇、應對挑戰，切實把基礎研究工作擺上重要日程，持續抓下去，不斷抓出新成效。」

4月30日，中共中央總書記習近平上午在上海出席加強基礎研究座談會並發表重要講話。（新華社）

習近平提出，要強化國家科研機構、高水平研究型大學等引領作用，鼓勵和規範發展新型研發機構，推動企業主導的產學研用深度融合，打通基礎研究、應用開發、成果轉化的創新鏈條；加強基礎學科建設，促進應用學科與基礎學科協調發展。

他說，要一體推進教育科技人才發展，全方位做好培養、引進、使用工作，壯大基礎研究人才隊伍。遵循人才成長規律，提高教育質量，源源不斷培養基礎研究後備力量；優化科教協同育人機制，注重在科研一線發現和培養人才；堅持任務牽引、以老帶新，大力扶持青年人才。

習近平指出，要加強對基礎研究的支持保障。逐步提高基礎研究經費佔比，形成多元化投入格局。體系化佈局建設重大科技基礎設施，建設智能化科研平台系統；健全符合基礎研究特點的分類評價體系，改善基礎研究人員的工作和生活條件，營造開放包容、寬容失敗的創新環境；加強科研誠信建設。

他還說，要主動融入全球創新網絡，深化基礎研究國際交流合作，聯合開展氣候變化、能源環境、生命健康等重大科學問題攻關，積極參與全球科技治理。