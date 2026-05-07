安徽省政協原副主席周喜安貪污1.34億　以受賄罪判處死緩

據《人民法院網》5月7日報道，內地2025年蛇年「首虎」，福建安徽省政協原黨組成員、副主席周喜安受賄案在福建漳州公開宣判，周喜安以受賄罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的周喜安受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



福建省漳州市中級人民法院審理查明：2012年至2025年，被告人周喜安利用擔任四川省巴中市市長、四川省資陽市委書記、安徽省副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在工程承攬、資金撥付和用地審批等事項上提供幫助，非法收受財物，共計折合人民幣1.34億餘元（人民幣，下同）。

安徽省原政協副主席周喜安被判死緩。（人民法院網）

漳州市中級人民法院認為，被告人周喜安的行為構成受賄罪，應依法懲處。周喜安受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部份受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息大部分已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

據悉，漳州市中級人民法院於2026年2月5日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人周喜安及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，周喜安進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

原安徽省政協副主席周喜安被判死緩。（網絡資源圖）

據此前報道，2025年2月6日，中央紀委國家監委通報，周喜安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。並於去年11月由國家監察委員會終結調查，移送檢察機關審查起訴。

資料顯示，61歲的周喜安擁有經濟學博士學位。曾任國家發展改革委政策研究室副主任、國家能源領導小組辦公室綜合組負責人；國家能源領導小組辦公室綜合組組長（正司長級）；國家能源局綜合司司長；四川省巴中市委副書記、副市長、代理市長；四川省巴中市委副書記、市長；四川省資陽市委書記等職。

2018年1月，周喜安任安徽省政府副省長、黨組成員，2023年1月，他任安徽省政協副主席，直至2025年2月被查。