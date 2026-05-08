湖南煙花廠爆炸37死 官方CCTV無存儲功能 企業屢被查出安全隱患
5月4日，湖南瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司（下稱「華盛煙花」）發生爆炸，截至5月8日中午12時，事故已造成37人死亡。
煙花爆竹是瀏陽市的傳統支柱產業，當地有逾430間煙花企業，年產值超500億（人民幣，下同），佔中國六成的市場份額、七成的出口份額。然而，看似成熟的產業背後卻存在嚴重的監管漏洞。
近日，《中國之聲》深入調查發現，涉事企業「華盛煙花」曾多次被查出安全隱患，違規行為反覆出現。另外當地安全CCTV系統嚴重落後，沒有拍下及保存到當日爆炸煙花廠的任何影片。
十幾年前的監控系統無存儲功能
據天眼查，涉事企業「華盛煙花」成立於2000年8月，註冊資本540萬元。主要經營範圍包括升空類（小火箭）等煙花類產品，部分產品用於出口。
《中國之聲》報道，瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室設在瀏陽市應急管理局內。監控室負責人介紹，這套監控平台已建成並使用十多年，只有企業有存儲功能，「當時企業那裏整個一片就沒電了，我們這（監控畫面）也就沒有了。」
缺少遠程影片監控，監管部門便未能及時發現廠房內的違規操作行為，以及固定證據將其作為後續執法的依據。
不僅影片監控不到位，影片監控室的巡查效率也較低。監控室負責人表示，影片監控只是輔助監管，每天隨機抽選8家企業，瀏陽有431家花炮企業，共計7萬多個攝像頭，監控巡查到一家企業的約為3個月，而今年還沒抽查到「華盛煙花」。
除了瀏陽市應急管理局的影片監控，當地鄉鎮也有每天輪巡的影片監控平台，但同樣沒有儲存功能。
違規行為反覆 氧化劑還原劑混存僅罰1.5萬
根據應急管理局近年的執法檢查記錄，「華盛煙花」自2021年起被檢查逾20次，大部分結果均顯示「有隱患」。
今年1月，該煙花廠就被發現有極危險的違規行為，作業人員在75#稱料間（危險等級1.3）內將工業高氯酸鉀（氧化劑）與苯二甲酸鹽（還原劑）混存盛裝稱量。然而，當時煙花廠僅被罰款1.5萬元。
執法人員介紹，將氧化劑和還原劑放在同一間工房，會造成氧化劑和還原劑混存，萬一發生事故，就會發生更嚴重的後果。
「三超一改」（超範圍、超人員、超藥量、擅自改變工房用途）一直是安全監管工作的重點，但執法人員坦言，「華盛煙花」此前被發現的隱患就多次存在「三超一改」，有些違規行為在執法檢查中反覆被發現。
多位業內人士稱，瀏陽市煙花企業所謂的安全培訓純屬「走過場」，雖然會要求員工有相關牌照，但當有牌工人缺勤時，工廠會找從事過該行業但無牌的臨時工頂替。此外，個別違規行為的處罰標準較低，自然難約束煙花企業在生產時的操作。
瀏陽市應急管理局副局長李國指出，花炮行業屬於勞動密集型產業，勞動者素質參差不齊，就業門坎較低，給行業監管帶來一定困難。目前事故原因正在調查中，「大車間發生這類事故概率還是較小，發生事故的這個區域，在花炮行業的生產條件是有相對比較安全的工序」。