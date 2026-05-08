湖南煙花廠爆炸37死　官方CCTV無存儲功能　企業屢被查出安全隱患

5月4日，湖南瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司（下稱「華盛煙花」）發生爆炸，截至5月8日中午12時，事故已造成37人死亡。



煙花爆竹是瀏陽市的傳統支柱產業，當地有逾430間煙花企業，年產值超500億（人民幣，下同），佔中國六成的市場份額、七成的出口份額。然而，看似成熟的產業背後卻存在嚴重的監管漏洞。

近日，《中國之聲》深入調查發現，涉事企業「華盛煙花」曾多次被查出安全隱患，違規行為反覆出現。另外當地安全CCTV系統嚴重落後，沒有拍下及保存到當日爆炸煙花廠的任何影片。



5月5日凌晨，湖南瀏陽煙花廠爆炸現場，消防員正在現場進行救援作業。（中國新聞網）

十幾年前的監控系統無存儲功能

據天眼查，涉事企業「華盛煙花」成立於2000年8月，註冊資本540萬元。主要經營範圍包括升空類（小火箭）等煙花類產品，部分產品用於出口。

《中國之聲》報道，瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室設在瀏陽市應急管理局內。監控室負責人介紹，這套監控平台已建成並使用十多年，只有企業有存儲功能，「當時企業那裏整個一片就沒電了，我們這（監控畫面）也就沒有了。」

瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室。（央視）

缺少遠程影片監控，監管部門便未能及時發現廠房內的違規操作行為，以及固定證據將其作為後續執法的依據。

不僅影片監控不到位，影片監控室的巡查效率也較低。監控室負責人表示，影片監控只是輔助監管，每天隨機抽選8家企業，瀏陽有431家花炮企業，共計7萬多個攝像頭，監控巡查到一家企業的約為3個月，而今年還沒抽查到「華盛煙花」。

除了瀏陽市應急管理局的影片監控，當地鄉鎮也有每天輪巡的影片監控平台，但同樣沒有儲存功能。

涉事企業｢華盛煙花｣自2021年起被檢查逾20次，大部分結果均顯示｢有隱患｣。（央視）

違規行為反覆 氧化劑還原劑混存僅罰1.5萬

根據應急管理局近年的執法檢查記錄，「華盛煙花」自2021年起被檢查逾20次，大部分結果均顯示「有隱患」。

今年1月，該煙花廠就被發現有極危險的違規行為，作業人員在75#稱料間（危險等級1.3）內將工業高氯酸鉀（氧化劑）與苯二甲酸鹽（還原劑）混存盛裝稱量。然而，當時煙花廠僅被罰款1.5萬元。

執法人員介紹，將氧化劑和還原劑放在同一間工房，會造成氧化劑和還原劑混存，萬一發生事故，就會發生更嚴重的後果。

「三超一改」（超範圍、超人員、超藥量、擅自改變工房用途）一直是安全監管工作的重點，但執法人員坦言，「華盛煙花」此前被發現的隱患就多次存在「三超一改」，有些違規行為在執法檢查中反覆被發現。

去年5月，瀏陽市應急管理局對涉事企業檢查後發現的違法違規行為和相關隱患。（央視）

多位業內人士稱，瀏陽市煙花企業所謂的安全培訓純屬「走過場」，雖然會要求員工有相關牌照，但當有牌工人缺勤時，工廠會找從事過該行業但無牌的臨時工頂替。此外，個別違規行為的處罰標準較低，自然難約束煙花企業在生產時的操作。

瀏陽市應急管理局副局長李國指出，花炮行業屬於勞動密集型產業，勞動者素質參差不齊，就業門坎較低，給行業監管帶來一定困難。目前事故原因正在調查中，「大車間發生這類事故概率還是較小，發生事故的這個區域，在花炮行業的生產條件是有相對比較安全的工序」。