台男受員工教唆將車行變大麻農場 種植870株新鮮大麻市值過千萬
撰文：許靖雯
出版：更新：
台灣一名47歲吳姓男子在新竹經營車行多年，去年被一名在泰國學會種大麻的員工說服，開始在車行後方栽種大麻。台灣新北市刑警大隊經過半年搜證，於2月24日逮捕吳姓男子與3名車行員工，並在2處據點查獲870株大麻活株，粗估市值約4300萬台幣（約1077萬港幣），案件將依毒品罪嫌偵辦。
員工在泰國學會種大麻 教唆老闆下海
台灣《自由時報》報道，吳姓男子車廠的一名員工近年在泰國旅居生活，並學會如何種植大麻，去年回到台灣後，成功說服吳男種植大麻牟利。
於是吳姓男子從泰國走私種子來台，他們最初在車行後方空地以燈光照射的方式栽種大麻，之後更是直接租下一處3層樓廢棄大樓，擴大種植面積，兩處分別種植496株和374株，共計870株活體大麻。由於栽種技巧純熟，種植出來的大麻活株相當翠綠和新鮮。
870株新鮮大麻市價約1077萬港幣
新北市警局刑警大隊透過刑案溯源及長達半年搜證，確認吳姓男子及員工共四人身份和涉案證據，並確認栽種位置，於2月24日前往查緝。警方在吳男家中將其逮捕，三名員工則於車行逮捕，同時扣回所有活體大麻，換算市價約4300萬台幣（約1077萬港幣）。
吳姓男子向警方供稱，種子與種植技術均來自泰國，但拒絕交代詳情，另稱僅種植半年，還沒有販賣就遭警方查獲。至於3名員工則以受僱於吳姓男子，則用收錢辦事作為推托之詞。隨後，警方依毒品罪嫌將4人移送新竹地檢署偵辦。
