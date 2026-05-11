廣西梧州巴士失控撞破護欄墮橋 車身嚴重變形 多人被困傷亡未明
撰文：鄭寧
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據內媒《極目新聞》報道，今日（11日）下午3時左右，廣西梧州市發生嚴重交通意外，一輛巴士在雲龍大橋橋頭附近失控墮橋，車身嚴重受損，車內多人被困。當地消防及公安正在現場救援，傷亡情況暫時未明。
據報道，一名目擊市民稱，出事地位於雲龍大橋橋頭附近，11日下午3時左右，一輛巴士從橋頭附近墜下。
從當地網民發布的影片可見，一輛紅色的巴士撞破橋上的護欄，側翻滾落在橋下的河岸邊，多名消防人員和公安人員正在現場施救。其中，車身嚴重受損，車內有人員被困。還有人被救出並抬走。
5月11日下午4時，電梧州市消防救援支隊一工作人員回應稱，巴士事故發生後已有消防人員趕赴現場，目前救援正在進行，傷亡情況不明。梧州市應急管理局一工作人員表示，目前正在救援，人員傷亡情況正在了解中。
據公開資料，雲龍大橋位於廣西壯族自治區梧州市，橫跨西江，是連接市區東西兩岸的重要交通樞紐。
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