河南大霧多車相撞 巴士衝出護欄車頭懸空險墮河 官方指無傷亡
撰文：盧詩文
出版：更新：
綜合《極目新聞》《九派新聞》報道，1月2日，河南開封市祥符區黃河公路大橋因大霧天氣、能見度低致多車發生連環相撞，其中，一輛巴士衝上護欄，半截車身懸空，險些墮橋。官方通報顯示，此次事故未造成人員傷亡。
事故現場影片顯示，一輛長垣開往商丘的大巴車車頭損毀嚴重，擋風玻璃右側破碎，前輪衝過大橋護欄，車頭懸空，現場能見度低。
據《極目新聞》報道，巴士上的售票員石先生表示，事故發生在早上9點多，當時橋上霧氣特別大，能見度很低，導致司機沒有注意到前面已經有車輛追尾了，等到看清楚時，司機只能往沒有車的對向車道打方向盤，撞上了大橋護欄，所幸沒有衝下去。
此外，石先生亦稱，因為是早上，車上只有6個人，大家都沒有受傷，平安下了車，後來交警已經把事故車輛拖走了。
據《九派新聞》報道，開封市氣象台曾於1月2日7時48分發布大霧黃色預警信號，開封交警也在當日9點前連發兩條大霧預警。
開封市公路事業發展中心發佈的通告顯示，1月2日8時55分許，祥符區劉店鄉S220線黃河公路大橋北段因突發團霧、能見度低，先後發生3起交通事故，其中1起涉及6車連環相撞（含1輛大巴車），另外兩起均為兩兩追尾，事故造成大橋護欄受損，無人員傷亡。
