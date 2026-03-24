百度創辦人李彥宏加入特首顧問團　內地創科、醫藥公司舵手同加入

政府今日（24日）宣布委任四名特首顧問團新成員，來自互聯網、創科、醫藥行業，包括百度創辦人兼董事長李彥宏、江蘇恒瑞醫藥董事長孫飄揚、賽昉科技行政總裁徐滔、壁仞科技創始人兼董事長張文。四人任期由今年4月1日起生效，至2027年6月30日止。



百度CEO李彥宏等四人上榜

百度CEO李彥宏（新華社）

其中李彥宏是百度集團聯合創始人、董事長兼首席執行官。政府指百度是擁有強大互聯網基礎的領先人工智能（AI）公司，在香港第二上市；李彥宏於2023年入選首屆《時代》周刊TIME100 AI 榜單。

江蘇恒瑞醫藥董事長孫飄揚（圖左）（視覺中國）

孫飄揚是江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事長。恒瑞是根植中國、全球領先的創新型製藥企業，自2019年起連續七年躋身《製藥經理人》(Pharm Exec)雜誌評選的全球製藥企業50強榜單。

賽昉半導體科技有限公司創始人徐滔（CRVIC）

徐滔是賽昉半導體科技有限公司創始人兼行政總裁。賽昉科技為中國 RISC-V 技術與生態的領導者，於去年3月與香港投資管理有限公司啟動戰略合作，推動香港 RISC-V 生態圈建設及產業集群匯聚。

壁仞科技創始人、董事長、CEO張文（網絡圖片）

張文是壁仞科技創始人、董事長、CEO。壁仞科技是中國領先的通用智慧計算解決方案提供商，於2023年在香港設立地區總部及研發中心，今年1月在香港上市。

李家超：新成員是硬科技及生命科技行業翹楚

行政長官李家超表示，獲委任的新成員均是硬科技及生命科技等前沿領域的業界翹楚，他們的參與將進一步拓展特首顧問團的專業領域。他期待顧問團成員在香港主動對接國家「十五五」規劃的背景下，繼續就香港如何鞏固提升國際競爭力、更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作等重點議題出謀獻策，開創香港高質量發展新局面。

政府指出，特首顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作。特首政策組是顧問團的秘書處，負責提供研究和秘書處支援。