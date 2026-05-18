廣西柳州凌晨5.2級地震　南寧等地有震感　至少13宗塌樓3人失聯

中國地震台網正式測定，周一（5月18日）淩晨0時21分，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，震源深度8公里。柳州、桂林、貴港、梧州、河池、南寧、來賓市城區均有震感。央視新聞報道，震中位於柳南區太陽村鎮，已有多幢沿街自建房屋倒塌報告，且有人員被困，另有部份房屋開裂。



央視新聞報道，截至凌晨4時，房屋倒塌13幢，4人送醫（均無生命危險）、3人失聯，轉移群眾7,000餘人。震區通信、供電、供水、供氣、交通道路等處於正常運行狀態。本港天文台凌晨表示，接獲超過10名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。



2026年5月18日凌晨，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震。有內地民眾上載短片，指柳南區太陽村鎮有建築物倒塌，以及滿地瓦礫。（小紅書截圖）

2026年5月18日凌晨，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震。圖為震央位置。（中國地震台網中心圖片）

柳南消防已派員到場搜救

根據中國地震台網資料，震中周邊200公里內，近5年來共發生3級以上地震5次，最大強度為本次地震。而本次地震周邊5公里範圍內，至少有太陽村、上等村、丹陽屯等村莊。

有內地民眾在小紅書表示，地震時有明顯震感，「頭都暈了暈船一樣，差點穿著睡衣跑下樓。」包括該發帖者在內，小紅書流傳數則短片，均顯示一幢建築物倒塌，以及路面遍布瓦礫。發帖者表示，涉事建築物在太陽村鎮轄下的太陽村。

地震發生後，廣西柳州市抗震救災指揮部發布通知，啟動地震Ⅲ級應急響應，要求各相關部門進入應急狀態，做好搶險救災、應急值守、信息匯總、災害調查、社會穩定等抗震救災工作。

2026年5月18日凌晨，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震。圖為大批消防員於塌樓現場搜救。（互聯網）

中國地震局黨組書記、王昆局長也指示，盡快進行災情蒐集、排查和核實，重點核實太陽村鎮、洛滿鎮和潭西街道3個地方的災情，同時研判後續地震趨勢。

對於太陽村鎮的房屋倒塌，柳南消防大隊4輛車30人已在現場進行搜救，後續將有80人陸續到達現場開展救援。

天文台：逾10港市民報告有震感

本港天文台凌晨0時30分公布，接獲超過10名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。中國地震局資料顯示，震央距離香港約550多公里。