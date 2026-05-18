普京訪華前　人民日報：中俄關係歷史最好時期　患難與共的真朋友

繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將於5月19至20日對中國進行國事訪問。有消息指，本次普京訪華計劃將簽署最高級別聯合聲明以及一系列雙邊政府間、部門間及其他文件；同時將與國務院總理李強會面討論兩國的經貿合作前景。



今日（18日）官媒《人民日報》發表文章定調中俄關係，指出中俄是新時代全面戰略協作夥伴，也是發展振興道路上的同路人。當前，中俄關係處於歷史最好時期，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。



文章指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》（以下簡稱《條約》）簽署25周年。2001年時，中俄簽署《條約》，為中俄關係長期健康穩定發展奠定了法律基礎；2021年，兩國元首發表聯合聲明，正式宣布《條約》延期，在變亂的國際形勢中，中俄關係的穩定性、確定性尤為寶貴。

文章表示，兩國高層交往頻繁，形成了元首年度互訪的慣例，還建立了總理定期會晤、議會合作委員會以及能源、投資、人文、經貿、地方、戰略安全、執法安全等領域完備的交往與合作機制。雙方政治互信不斷深化，在涉及主權、安全、發展等核心利益問題上相互堅定支持。

此外，2025年，中俄互免簽證政策全面落地，兩國人員往來便利化水平大幅提升，有效促進各領域務實合作。截至2026年3月，中俄間已經建立177對友好城市及省州、數十對經貿結對省州。

報道強調，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。雙方深刻總結歷史經驗，決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共贏，因為這樣最符合兩國人民的根本利益，也符合時代發展進步的方向。

在經貿方面，今年5月第十屆中俄博覽會在哈爾濱開幕，自2014年以來，已成為兩國層次最高、規模最大、影響廣泛的機制性經貿交流活動。今年俄羅斯有16個聯邦主體的近300家企業參展，展區面積達4500平方米。

文章表示，中俄互為最大鄰國，產業結構上有一定互補性。根據中國商務部公布的最新數據，2025年，中俄貿易額達2279億美元，連續三年突破2000億美元大關，中國連續16年保持俄第一大貿易夥伴國地位。今年前4個月，中俄雙邊貿易額達852.41億美元，同比增長19.7%。

此外，中俄兩國更在航空航天、能源、科技、農業等領域走向深入合作；人工智能、綠色低碳、生物技術等新興領域合作蓬勃興起。中俄合作正朝著結構更優、主體更廣、領域更寬的方向穩步邁進。

文章指出，世界進入新的動盪變革時期，中俄作為聯合國安理會常任理事國和負責任的全球大國，共同肩負著維護全球戰略穩定、推動國際秩序朝更加公正合理方向發展的重大責任與使命。局勢越動蕩，中俄關係成熟、穩定、堅韌的特質就更加突出，雙方加強戰略協作與全方位合作的必要性就越加突顯。

普京訪華：俄羅斯總統普京2024年5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。（Sputnik/Alexander Ryumin/Pool via REUTERS）

中俄雙方在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊框架下密切溝通和配合，共同致力於提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

文章最後重申，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。秉持永久睦鄰友好、互利合作共贏、全面戰略協作的精神，中俄攜手落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推動構建人類命運共同體，將為構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化注入「中俄動能」。