國家統計局：全國人口約14億545萬，人口性別比104.21

國家統計局5月22日發布《2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報》，公報顯示，全中國人口為140545萬人，其中男性人口為7億1722萬人，佔51.03%；女性人口為6億8823萬人，佔48.97%，總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為104.21。



家庭戶人口方面，全中國共有家庭戶51465萬戶，家庭戶人口為12億9685萬人。平均每個家庭戶人口為2.52人。

年齡構成方面，0到14歲人口為2億1436萬人，佔15.25%；15到59歲人口為8億6987萬人，佔61.89%；60歲及以上人口為3億2122萬人，佔22.86%，其中65歲及以上人口為2億2309萬人，佔15.87%。

中國人口迅速老齡化，成為一大隱憂。（新華社）

統計結果顯示，具有大學（指大專及以上）文化程度的人口為2億7233萬人；具有高中（含中專）文化程度的人口為2億4272萬人；具有初中文化程度的人口為4億5283萬人；具有小學文化程度的人口為3億3122萬人。

居住在城鎮的人口為9億5208萬人，佔67.74%；居住在鄉村的人口為4億5337萬人，佔32.26%。全國人口中，流動人口為35788萬人。