樓市回暖？　國家統計局：3月份一線城市商品住宅售價環比上漲

4月16日，國家統計局發佈2026年3月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。統計數據顯示，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅收窄或相同。新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市個數均比上月增加。



一線城市商品住宅銷售價格環比上漲

數據顯示，3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2%。其中，北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.2%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.3%。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有14個，比上月增加4個。

3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2%。（中新社）

一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為上漲0.4%。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.4%、0.2%和0.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.4%，降幅分別收窄0.2個和0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲城市有13個，比上月增加11個。

一二三線城市商品住宅銷售價格同比下降

與去年同月相比，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.2%。其中，上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、4.7%和5.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.3%。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.0%。

與去年同月相比，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.2%。其中，上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、4.7%和5.5%。（GettyImages）

3月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降7.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.3%、6.2%、8.1%和7.0%。二線城市二手住宅銷售價格同比下降6.2%。三線城市二手住宅銷售價格同比下降6.4%。