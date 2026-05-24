台獨派政黨喜樂島聯盟稱考慮統一　條件是「台人治台、高度自治」

由台灣前民視董事長郭倍宏等人所創立的獨派政黨「喜樂島聯盟」，日前在其官網上發布「致中共總書記習近平的公開信」，內容寫道，願意在特定條件下調整台獨立場，「考慮成為中華人民共和國的一部分」，但前提是「台人治台、高度自治」必須獲得明確且具約束力的承諾與支持，公開信引發熱議。



喜樂島聯盟曾舉行「全民公投反併吞」，圖為民視董事長郭倍宏。（翻攝台媒）

據台媒《風傳媒》報道，喜樂島聯盟是台灣獨派大老羅仁貴牧師與前民視董事長郭倍宏等人在2019年所創立，政治意識形態主張台灣獨立。

據了解，該篇公開信以中英文版本並陳方式，由主席蕭曉玲署名，宣稱代表台灣人民而來。喜樂島聯盟在公開信中稱，「中國對台澎主權的主張，主要來自『開羅會議』與『波茨坦公告』，盟軍當時承諾戰後將台灣澎湖歸還中國。日本降伏文書中，日方同意履行該內容。這確實構成中國的歷史依據。」

喜樂島聯盟接著指出，「最終確立台澎主權的《舊金山和約》並未將主權讓渡給中國，兩個中國政府也均未簽字。其後的《中日（台北）和約》及《美中三公報》，同樣未明確讓渡台澎主權，美方僅認知中國（北京）對台澎的領土主張。」

喜樂島聯盟主張，「台澎主權至今仍是真空狀態，中國從未完整取得。中國若有實力，就應直接去找美國理論，而不是持續威嚇手無寸鐵的台灣人民。」

喜樂島聯盟指出，願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分，「但前提是『台人治台、高度自治』必須獲得明確且具約束力的承諾與支持。 」

台媒：第一張台獨骨牌倒下

《中天新聞網》則發表題為《第一張台獨骨牌倒下》的快評，文中稱，自從美國總統特朗普（Donald Trump，川普）說反台獨之後，外界對賴清德台獨路線是否還走得下去充滿疑慮，獨派團體喜樂島聯盟發出公開信，宣稱「我們願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分——但前提是『台人治台、高度自治』必須獲得明確且具約束力的承諾與支持」，令親綠陣營瞬間炸鍋。

文中指出，該封公開信震驚台灣政壇，「過去墨綠者視台獨為神聖不可侵犯的理想一夕崩塌，未知一向被獨派人士奉為『台獨金孫』的賴清德總統，作何感想？」