內地惠民藥現執行漏洞？百元平民藥病患被索價3960元　價差達40倍

近年內地大力推行國家組織藥品集中帶量採購（簡稱「集採」）計劃，將原來醫院零散的採購方式，換成國家或省政府大量「團購」或「拼團」，以此降低藥品價格，減輕病人負擔。2026年，內地第十一批國家藥品集採落地後，多款高價藥大幅降價。



然而央視近日揭發，有患者在內蒙古呼和浩特市藥房，購買一款集採藥「馬來酸阿伐曲泊帕片」(avatrombopag maleate)，價格高達3,960元（人民幣，下同），但這款藥物在「集採」後已執行新價，降至49元至89.99元，較集採前近4000元的價格降幅超98%。這項旨在減輕病人負擔的惠民政策，在執行上驚現巨大漏洞。



內地百元集採藥售價竟達數千元。（央視新聞）

「馬來酸阿伐曲泊帕片」在「集採」後價格已降至百元左右。（央視新聞）

藥物降價至僅百元 藥房否認調價

據央視新聞報道，呼和浩特市市民張先生（化名）因身體不適入院，急需馬來酸阿伐曲泊帕片，其家屬在醫院附近的京遠大藥房以3960元買下一盒（10片裝）的馬來酸阿伐曲泊帕片。

然而，這款藥物早已被列入內地第十一批國家藥品集採名單，各地自今年2月起已陸續執行新價，10片裝中選價根據不同生產企業低至49元至89.99元，較集採前近4000元的價格降幅超98%。

3960元一盒的馬來酸阿伐曲泊帕片在其他藥店的價格只需要89.99元。（央視新聞）

事後張先生家人查詢發現，當初購買的同一廠家，同一規格的藥品市場價大多在100元左右，與當時在京遠大藥房購買的3960元有懸殊價差。

對此，京遠大藥房的工作人員表示，不知道藥品集採降價，也沒有接到價格調整的通知。但央視記者在該藥房負責人提供的資料中，發現一張渠道企業的調價通知單，證實早在3月份已調整該藥品的價格。最後經過協商，藥房為張先生退回了購買藥品的差價。

目前仍有馬來酸阿伐曲泊帕片藥品售價在四千元左右。（央視新聞）

機制現漏洞網上仍賣四千元

這宗個案並非孤例。在國家醫保局在線藥品比價小程序上，部分商家公示的馬來酸阿伐曲泊帕片藥品售價仍然在四千元左右。此外，在某在線購藥平台，也有一些商家在以不同的「高價」售賣這款集採藥品。

這意味着兩者價差近40倍，集採前後的價格訊息出現嚴重誤導消費者。對此，內蒙古自治區市場監督管理局12315投訴舉報中心指，該藥品沒有統一定價，當局只監管藥房有沒有「明碼實價」，至於定價是否過高，建議打12345諮詢。

而呼和浩特市12345政務服務便民熱線則回應，因為這個藥品價格沒有被列入政府指導價或政府定價，所以屬於市場調節價，但就承認差3000元有點不太正常。

事實上，國家醫保局、市場監管總局曾多次強調，集採藥品落地後，藥店不得設置「陰陽價格」，明確要求定點藥店的價格不得明顯高於其他管道的零售價格。國務院亦曾發文要求常態化開展在線線下比價，分析異常價格。

北京中醫藥大學法律系教授鄧勇指出，集採降價屬於政策變動帶來的經營風險，藥房理應與上游企業協商退換貨、貨款補差或銷售返利，而不是把經營風險轉嫁給患者。

他強調，當藥價出現如此畸形的差距時，物價及市場監管部門應當及時介入管控，防止天價藥繼續誤導市民，讓惠民政策真正落到實處。