國家醫保局為「生物3D打印」定價　定製活體器官修復不再遙遠

以細胞為原料的生物3D打印正逐步顛覆傳統診療方式，破解組織修復、器官再造、藥物研發、個性化治療等醫療領域的諸多難題。

3月10日，國家醫保局介紹，中國已設立生物3D打印輔助操作費等價格項目，加速再生醫學與個性化治療發展進程。



2026年1月，國家醫保局發布的《手術和治療輔助操作類醫療服務價格項目立項指南（試行）》，專門設立生物3D打印（組織/血管/器官）輔助操作費等價格項目。

不同於以塑料、樹脂、金屬為原料的傳統3D打印，以活細胞為原料的3D生物打印技術，破解了組織修復、器官移植中長期存在的供體短缺和免疫排斥等難題，讓終末期器官衰竭患者迎來新希望。

目前，中國生物3D打印技術已取得突破性進展，皮膚、軟骨、骨支架等簡單組織及小型類器官已實現臨床應用。2025年8月，上海成功培育全球首個直徑超過1厘米的活體心臟類器官。

在個性化治療方面，生物3D打印技術亦提供了可實現路徑。醫療機構通過提取患者自體腫瘤細胞，利用定製化生物墨水，能夠精準打印腫瘤類器官，完整保留腫瘤遺傳信息，還原腫瘤微環境與代謝狀態。更可同時測試多種藥物和劑量，快速篩選出有效治療藥物及聯合用藥方案。

生物3D打印也有望顛覆傳統新藥研發模式。相較於實驗周期長、成本持續走高、倫理爭議的動物實驗，打印出的類器官能更真實還原人體器官結構、生理功能與代謝環境，模擬藥物吸收代謝過程，更貼近人體真實生理反饋，幫助藥企縮短研發周期、降低試錯成本，提高新藥研發效率。

國家醫保局大樓。（新華社／國家醫保局）

國家醫保局表示，生物3D打印類價格項目適應組織、血管、器官打印等臨床常見需求，覆蓋模型接收、材料準備、打印質控等打印全流程消耗，價格立項有望穩定醫療機構及相關醫藥企業的收益預期，引導具備技術條件的醫療機構根據患者需求，依規提供組織器官打印服務。

同時，生物3D打印的價格立項，為基於組織模型的藥物敏感性檢驗的臨床轉化提供收費依據，讓患者享受精準有效的個性化治療；有力促進前沿生物技術在醫療場景規模化應用，引導再生醫學與新藥研發高質量發展，推動生物墨水、打印設備等一批高水平新產品叠代升級。