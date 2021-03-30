紅火蟻入侵內地12省市近500地受災　農業農村部將治理遏制蔓延

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-30 19:10

據農業農村部消息，目前，紅火蟻已傳播至內地12個省份，涉及435個縣市區。近5年來，新增紅火蟻發生縣級行政區191個，較2016年增長了一倍。 源自南美洲的紅火蟻，拉丁名意指「無敵的螞蟻」，因難以防治而得名。其具有食性複雜、習性兇猛、繁殖迅速、競爭力強大等特點，被列為全球100種最具破壞力的入侵生物之一。2004年，紅火蟻首次在中國報告發現。

紅火蟻還對人具有較強的殺傷力。（澎湃新聞）

據了解，紅火蟻對農業生產的威脅尤為值得警惕。紅火蟻通過搬運種子，降低作物出苗率，或者直接取食作物的果實、幼芽等，造成作物的減產。紅火蟻能夠直接危害大豆、粟米、蔬菜、柑橘等50多種農作物，在較為嚴重的發生區，菜種被紅火蟻搬運比率高於40％，大豆等減產可達20％以上，綠豆減產30％以上，甘藷、馬鈴薯等減產30％以上。

紅火蟻還對人具有較強的殺傷力。近年來，多地都有出現「螞蟻圍村、叮咬人畜」的情況。據悉，紅火蟻四肢有力，可支撐高於體重數倍的重量，當上顎鉗住人的皮膚後，單手很難將其甩掉，紅火蟻趁機用腹尾的螯針連續發起進攻。每次叮刺腹部時，毒囊釋放出毒液。

華南農業大學紅火蟻研究中心主任陸永躍教授表示，紅火蟻的毒液包括水溶性蛋白、蟻酸、生物鹼等，人被蜇刺後會產生灼傷般疼痛，隨後出現水泡並化膿，嚴重者會過敏甚至休克，造成死亡。

農業農村部表示，力爭通過3-5年的治理，有效遏制紅火蟻擴散蔓延。（視覺中國）

那麼，紅火蟻是如何擴散傳播的？據了解，紅火蟻主要分為自然擴散和人為傳播擴散，其中人為傳播擴散的途徑更多、風險更大、速度更快。在人為傳播擴散上，紅火蟻主要隨帶土苗木、花卉、草皮等植物調運或者隨垃圾、土壤、堆肥、農耕機具設備、包裝物等物品遠距離傳播，擴張速度為48-80千米/年。而目前，紅火蟻的入侵區域仍在持續擴大，有想向更北、更西的地區擴張的趨勢。紅火蟻已經入侵到浙江杭州、湖北孝感、重慶渝中、四川廣元等地，最北已經接近秦嶺地區。

對此，農業農村部有關負責人表示，針對近年來紅火蟻在部分省份加快傳播蔓延的形勢，要強化部門協作，加強檢疫監管和監測調查，抓住春秋兩季紅火蟻活躍期組織開展集中防控，為糧食連年增產和種植業持續穩定發展提供重要保障。力爭通過3-5年的治理，有效遏制紅火蟻擴散蔓延，壓低發生區種群密度，保障農業生產安全和人民生命安全。

（央視新聞／農民日報）