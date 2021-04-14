中菲南海爭端持續　菲軍派軍艦支援多個爭議島礁

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-14 18:30

中國和菲律賓圍繞南海牛軛礁的爭端仍在持續，菲律賓外交部周一（12日）召見中國大使對中國漁船集結表達不滿。另外，最新消息指，菲律賓在牛軛礁、南沙群島等地點，部署更多船隻。

據菲律賓通訊社報道，菲律賓南海行動小組4月13日在聲明中公布，四艘菲律賓海軍軍艦已前去支援在牛軛礁、禮樂灘和南沙群島的海岸警衞隊和漁船，「海上資源正在並將繼續被部署到不同地區」進行巡邏。

菲律賓外交部則在另一份聲明稱，菲律賓外交部4月12日召見中國駐菲律賓大使黃溪連，以表達對中國船隻「非法進入且久久不離開」牛軛礁的不滿。

中國大量船隻聚集在牛軛礁，菲律賓擔憂：

菲律賓方面近日宣稱，3月7日有約220艘中方船隻停泊在牛軛礁，菲律賓認為這些船隻是中國的民兵船。菲律賓外交部已經向中國提出抗議，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月25日也召見了中國駐菲律賓大使黃溪連，就此事表達關切。

菲律賓防長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）也多次表態，要求中國船隻立即撤離。洛倫扎納4月3日又表示，仍有44艘中國船隻停留在牛軛礁。他要求中國船隻立即離開。

中國政府此前表示，這些船隻是漁船，不是民兵船，停留在牛軛礁是為了躲避惡劣天氣。但是菲律賓方面並不相信。與此同時，美國方面頻頻發聲力挺菲律賓，批評中國。此外，美國和菲律賓還從4月12日開始，在南海舉行了為期兩周的聯合軍演。

公開資料顯示，牛軛礁是南沙群島島礁，是九章群礁東北端的一個大礁，位於北緯9度57分10度00分，東經114度43分。與九章群礁西南端的赤瓜礁東西呼應。

中國20世紀90年代在牛軛礁建立主權碑。

2005年出版的海南省孔子學會副會長王愛國《遊弋南沙》記錄了他作為南航部隊官員巡察南沙時的經歷，包括巡察牛軛礁。

他的記錄顯示：2004年牛軛礁有中國官兵駐守（如果參考安達礁的情況則似為觀潮站小竹屋），還有中國小漁船輔助式守護牛軛礁。

（綜合報道）