千億國企昆明鋼鐵管理層地震：董事長等31人被查　兩副總經理投案

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-14 17:17

雲南省屬國企昆明鋼鐵的管理層發生人事地震，包括董事長杜陸軍在內31人被查，其中兩位副總經理是主動投案。

雲南省紀委監委周三（14日）發布消息稱，昆明鋼鐵黨委書記、董事長杜陸軍涉嫌違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。昆明鋼鐵黨委常委、副總經理李平及副總經理和智君涉嫌違紀違法，已主動投案，目前正在接受紀律審查和監察調查。此外，還有28人接受或配合調查。

昆明鋼鐵始建於1939年2月，前身是中國電力製鋼廠和雲南鋼鐵廠，2019年營業收入超過1200億元人民幣。

昆明鋼鐵管理層。（昆明鋼鐵官網）

據《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道，此次針對昆明鋼鐵大規模反腐的一個重要背景是，雲南將「打掃乾淨屋子再請客」——清除蠹蟲，重建風清氣正的政治生態，進而促使這家地方國企真正走向良性發展。

根據2021年2月1日雲南省政府和中國寶武簽訂的協議有關要求，中國寶武從當天開始對昆鋼公司進行託管。根據合作協議，雲南方持有昆鋼10%的股權，中國寶武則是90%。

涉嫌違紀違法被查的昆明鋼鐵黨委書記、董事長杜陸軍剛剛51歲，四川達州人，從開始工作就在昆鋼，2016年12月任總經理，2019年4月任現職。他最後一次公開露面是4月9日，昆明鋼鐵召開產業協同支撐推進會，杜陸軍參加會議。兩名主動投案的副總經理李平、和智君也均長期在昆鋼工作。

除了以上3名高管，雲南省紀委監委還宣布了28人被查。從來源看，主要分三類：

一是昆鋼及其子公司的人，上至原總經濟師白保安，到雲南水泥建材集團有限公司董事長董瑜，下至職工張德富、職工李東等15人；二是政府部門人員，即雲南省公路局養護處調研員陳改昌；三是涉嫌行賄的人員，比如昆明榮立礦業有限公司法定代表人傅立榮，宜良縣狗街建築公司法定代表人付任良等12人，已被留置，配合調查。

（綜合報道）