紅黃藍幼兒園驚爆「男童聞腳相」　涉事教師被解聘兼行拘7日

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-14 15:42

內地民辦幼兒園紅黃藍再惹爭議，江西瑞金一名教師在朋友圈發布「男童聞大人腳」的照片，引發廣泛關注。 4月13日，瑞金市委宣傳部發布調查情況通報稱，瑞金市教科體局已責成紅黃藍城東幼兒園解聘劉某，公安機關依法對劉某處以行政拘留7日。

據此前報道，有微博網民周一（12日）爆料稱，疑似瑞金市紅黃藍幼兒園工作人員猥褻男童的內容。截圖顯示，該名教師在朋友圈發布了三張男童聞成人腳掌的照片，其配文寫道「從小培養m」，「已經屏蔽家長領導了」。

瑞金市教科體局官方微博周一（12日）表示，已關注到網民反映情況，並第一時間成立調查組，對涉事的紅黃藍幼兒園和該名教師迅速展開調查。事件發生當晚，該教師已被停職接受調查。

及至周二（13日），瑞金市委宣傳部發布調查情況通報稱，事件發生後，瑞金市委、市政府高度重視，第一時間成立由公安、教育等部門組成的聯合調查組開展調查。

經調查，涉事人劉某是民辦教育機構瑞金市紅黃藍城東幼兒園的一名聘用人員。4月12日上午10時左右，班級幼兒分區域開展活動，劉某脫鞋進入「娃娃家」活動區域，有小朋友説他腳臭，劉某先低頭聞了自己的腳，然後抬起腳讓小朋友聞，並用手機拍照發朋友圈，經網民轉發後，給社會造成了嚴重的不良影響。

目前，瑞金市教科體局已責成紅黃藍城東幼兒園解聘劉某；對紅黃藍城東幼兒園限期整頓並予以警告、2021年度年檢不合格的處罰；約談紅黃藍城東幼兒園負責人並責令作出深刻檢查。公安機關依法對劉某處以行政拘留7日。

紅黃藍及其前身創建於1998年，在2017年9月27日在美國紐約證券交易所掛牌上市，不過同年11月22日，有家長反映北京朝陽區管莊紅黃藍幼兒園存在虐童行為，隨後此事在內地社交媒體引發廣泛關注，最終涉事教師劉某某被判處有期徒刑1年半，刑滿後5年內不得從事與未成年人看護教育有關的工作。

（綜合報道）