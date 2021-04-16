指文科生太多拖累東南亞發展　人民銀行刊人口轉型論文惹議

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-16 13:47

人民銀行（中國央行）刊登有關中國人口轉型對策的工作論文，主張全面放開生育，並稱「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」，引發熱議。 4月14日，人行在其官方微信公眾號發佈工作論文稱，要認識到中國人口形勢已經逆轉，轉型後人口衰減的速度將超乎想象，教育和科技進步難以彌補人口的下降；論文並建議，應全面放開和鼓勵生育，切實解決婦女在懷孕、生產、入托、入學中的困難等。

2020年11月3日，中國國務院副總理韓正在北京調研人口普查登記工作。（新華社）

這篇論文由4名中國央行研究局、金融研究所的經濟學博士撰寫。

論文提出應對人口轉型的對策包括：重視儲蓄和投資、推進養老改革、促進教育和科技進步。

在促進教育和科技進步方面，論文指中國發展由要素驅動轉向創新驅動，首先需要環境寬鬆，把握好創新與監管的平」；建立基本的社會保障體系；然後要控制房價；最後則是重視教育。

論文説，創新創業要靠年輕人，但他們多半沒錢。一個城市房價太高，把他們都逼走了，何談創新。

在教育方面，論文還特別提到要重視理工科教育，並指「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」。

不過，有關「文科生太多」的評論遭到不少中國網友的反駁，認為這個説法的因果關係薄弱，且中國人的「理科意識」已經很強，不少人為了就業，學生時代便選讀理工科。但現實環境中，除了電腦資訊業，很多理工科人才未必能有好的發揮環境和薪資。

還有網友表示，「這個説法不好聽，為什麼不能換成文科生能給國家發展帶來什麼呢？老話説過『學好數理化，走遍天下都不怕的』恐怖理論，認為文科沒出路，曾令一度想用紙筆『造天下』的才子們惶恐。文理最大的區別在於一個注重感性一個注重理性，文科是思想方式的碰撞，理科是實踐出真知，推動發展二者缺一不可。」

作為世界第一人口大國，中國當前正面臨人口負增長的擔憂。而第七次人口普查數據公佈在即，中國央行此次刊文也是給出了預警。