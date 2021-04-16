探月總設計師披露中國深空探測計劃　2049年飛抵太陽系邊際

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-16 11:05

中國探月工程總設計師吳偉仁近日透露，待中共建政百年時，中國航天器有望飛到太陽系邊際，引發外界關注。

2019年3月10日，吳偉仁在中國政協十三屆二次會議上發言。（新華社）

吳偉仁周四（15日）接受《中國航天報》採訪時透露，中國深空探測將於2049年實現「雙百」目標，在中華人民共和國成立百年之際，中國航天器將首次飛抵距地100個天文單位，也就是抵達150億公里左右的太陽系邊際開展科學探測和在軌試驗。

關於月球南極科研站有何計劃，吳偉仁表示，月球南極科研站目前規劃是無人的，希望以後是「長期無人值守，短期有人照料」，並爭取在2030年之前，在月球站建立科研站基本型。

近年來，中國航天事業發展迅速。此前3月4日，據中國載人航天網站消息，2021年中國將陸續實施空間站核心艙發射、貨運補給、載人飛行等多次任務。

報道稱，建造空間站，解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題，是中國載人航天工程「三步走」發展戰略中第三步任務目標。2020年5月，長征五號B運載火箭首飛任務取得成功，實現了空間站階段飛行任務首戰告捷，拉開了中國載人航天工程「第三步」任務序幕。

中國空間站建造階段示意圖。（中國央視新聞截圖）

除此之外，建造更多航天發射場的話題也多次被提及。3月22日，浙江省發展和改革委員會印發了《浙江省重大建設項目「十四五」規劃（徵求意見稿）》，其中「寧波國際商業航天發射中心項目」落户寧波市象山縣的消息引發外界關注。

在這份徵求意見稿中，羅列了浙江省「十四五」規劃中的重大建設實施項目。在「現代產業」大類中，寧波國際商業航天發射中心項目（簡稱寧波發射中心）位列其中，這一項目總投資額為200億元（人民幣．下同），「十四五」期間則將投資120億元。

根據規劃，寧波發射中心面積約67平方公里，包括航天發射場35平方公里、產業配套區32平方公里，建設年發射規模100發的商業航天發射基地和千億元級的商業航天配套產業基地。

對於這一中國航天領域的最新動向，海內外媒體紛紛進行了報道。中國目前已有4座航天發射場，酒泉、太原和西昌為內陸發射場，海南文昌發射場則位於沿海地區。英媒路透社指出，中國計劃在寧波建設第五座航天發射場，這堪稱是一項「雄心勃勃的計劃」，項目背後的長期目標是加強太空基礎設施建設，以滿足大量商業航天發射任務的需求。