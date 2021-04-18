官媒曝某窮縣1/3收入來自交通罰款　批「靠路吃路」 做「山大王」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-18 11:07

近日，廣東佛山一處高速路岔道被網民指控標誌設計有問題，導致已有超過62萬人在該處「被迫違章」收到罰單，而依據每次違章處罰200元（人民幣．下同）計算，該路段已取得1.2億元的罰款收入。這些關於交通執法罰款的極端事件，在內地引起輿論熱議。 新華社旗下的《半月談》17日報道指，在北方某縣調研發現，這個山區縣一年的一般公共預算收入才1億多元，令人吃驚的是當地交通違章罰款一年竟達3000多萬元，達總收入1/3。 報道指這是「靠路吃路」的「山大王」（土匪的別稱）捷徑，「電子警察」被一些地方異化為藉機生財的搖錢樹。

近日，廣東佛山一處高速路岔道被網民指控標誌設計有問題，導致已有超過62萬人在該處「被迫違章」收到罰單。這些關於交通執法罰款的極端事件，在內地引起輿論熱議。。（上游新聞）

《半月談》報道指，該不通高速公路的山區縣是煤炭運輸必經之地，許多運煤車輛進出，都要經過這個縣。當地有幹部表示，縣裏工業不發達、企業較少，「領導要錢就找交警等執法部門」。

當地許多司機反映，縣內一段幾十公里的省道上，就有近10個電子違章抓拍設備，在其他道路上，「電子警察」也很多。有司機說，除了設置的橫桿測速設備多之外，該縣在道路下坡、拐彎等地方的路邊樹旁還有安裝立桿式測速抓拍設備，十分隱蔽 。

一位被罰數次的司機對這個縣內省道上某個立桿測速設備頗有不滿：「對來車拍車頭，對去車拍車尾，道路規定時速60公里，突然限速30公里，不是特別熟悉的當地人，很難避過，一旦超速被拍，經常會被扣12分、罰1000元。」當地也有居民反映，群眾對這個立桿式測速設備頗有怨言，設備也曾數次被人為破壞。

報道指，這些現象表面上看是某些職能部門執法方式不當，但根子上是少數領導幹部錯誤的政績觀作祟。地方民生事業需要一定的財力支撐，當地領導幹部應該通過帶領當地苦幹實幹，大力發展經濟獲得，而不應該走這種「靠山吃山」、「靠路吃路」的「山大王」捷徑。

廣東佛山一處高速路岔道被網民指控標誌設計有問題。（上游新聞）

據早前報道，內地網民袁先生在社交平台上傳了一張「廣東佛山廣台高速43公里處岔道口62萬人在此違章」的截圖，並稱按每次違章處罰200元計算，該路段已取得1.2億元的罰款收入，事件引起廣泛關注。袁先生指，今年2月底，他的確開車在廣台高速43公里200米處，壓實線造成違章，但違章是被迫的，主要原因是該段道路標誌標線設計不合理。