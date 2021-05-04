五四｜收集955位初中生觀點　B站發布《我不想做這樣的人》短片

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-04 11:00

5月4日是中國青年節，為紀念1919年5月4日爆發的五四運動而設立。在去年青年節前夕，Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）製作青年宣言片《後浪》，致敬年輕一代，網民反應兩極。 今年青年節之際，B站發布了《我不想做這樣的人》演講短片。片中兩位初中生登台，分享年輕一代對於「我不想做這樣的人」的所見所思，再次引來網絡熱議。

據介紹，短片由B站聯合學習強國、光明日報、中國青年報、環球時報、澎湃新聞、新京報、觀察者網共同發布。片中演講內容收集自全國各省市26間學校955位初中生的觀點。他們以《我不想做這樣的人》為作文題。

以下為《我不想做這樣的人》演講全文：

那些想從我們身上看到中國未來的人 親愛的父母師長前輩 其實我還不知道想成為什麼樣的人 但能和你們分享的是 我不想做什麼樣的人 我不想做一個拿著鋸子的人 隨時隨地把人群鋸成兩半 這一半是女人 那一半是男人 這一半是盟友 那一半是對手 對手贊同的 我們必須反對 對手反對的 我們必須贊同 不論對錯只爭輸贏 我不想做一個渾身帶刺的人 嘲諷別人的成功嘲笑別人的失敗 看不慣過得比他好的人 看不起過得沒他好的人 一肚子抱怨和藉口 凡事不是自己的錯 都是別人的錯 我不想做一個流水線上製造出來的人 沒有獨立的人格 只有預定的人設 沒有閃光的才華 只有拋光的流量 沒有精彩的作品 只有熱鬧的八卦 我不想做一個隱身的人 需要挺身而出的時候 他藏在人群裡 需要解決問題的時候 他消失在所有人的視線裡 我不想做一個油膩的人 你吃虧的時候 他說吃虧是福 該較真的時候 他說難得糊塗 是的，我不想做這樣的人 我不想做一個沒有同情心的人 一個不講義氣的人 一個沒有教養的人 一個半途而廢的人 一個遺忘歷史的人 我不想做一個不愛國的人 我不想做一個口口聲聲「一代不如一代」的人 當我變成父母師長前輩的時候 希望 我的孩子會對我說 我想成為你這樣的人

B站於5月3日上午11時發布《我不想成為這樣的人》短片，截止5月4日上午已有逾360萬次播放量，近1.4萬條評論。#我不想做這樣的人#話題在微博上也吸引了2萬人討論和逾3800萬閱讀量。網民熱議：