Bill Gates離婚︱女翻譯王喆不堪出軌謠言　發律師信擬告網民侵權

撰文： 蘇子牧 葉琪 最後更新日期： 2021-05-08 21:18

微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）宣布與妻子梅琳達（Melinda Gate）離婚，網上隨後流傳消息，指兩人離婚原因，是蓋茨出軌華人女翻譯王喆。 王喆先是在個人微博上發文否認事件，隨後更轉發律師聲明，點名多名好事網民散布謠言，涉嫌侵犯其名譽，表明已經做好證據保全公證，將保留進一步追究法律責任的權利。

微軟創始人比爾蓋茨宣布與妻子梅琳達離婚。（美聯社）

當地時間5月3日，比爾蓋茨和妻子梅琳達在推特（Twitter）上發布聲明，宣佈兩人將結束長達27年的婚姻關係。對於介入比爾蓋茨婚姻的傳聞，王喆5月5日在個人微博「同傳王喆」回應發文強調「無瓜，勿cue」，又稱「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到會愈傳愈瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上」。

眼見闢謠效果不佳，王喆在5月7日再次發文，稱「網絡暴力是對人尊嚴的踐踏，請別再用消遣別人的方式掩飾自己內心的自卑了，瓜田裏的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山」。同時，王喆附上一份律師聲明，嚴正聲明點名多名網民在新浪微博、今日頭條等網絡平台上，捏造並發布含有不實資訊的文章、微博，涉嫌侵犯其名譽權，正告要立即刪除相關內容，停止侵權，消除不良影響。

據此前消息，王喆是「比爾和梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）的翻譯。王喆自2015年3月起在該機構工作，同時為多個機構擔任翻譯。另據報，王喆精通中文、英文、西班牙語、日語、德語、法語6種語言，曾有9年同聲傳譯從業經驗。

（綜合報道）