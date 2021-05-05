Bill Gates離婚︱網傳出軌華人女翻譯王喆　女方：毫無依據的謠言

撰文： 褚文 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-06 09:48

微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）5月3日宣布與妻子梅琳達（Melinda Gate）離婚。網傳兩人離婚原因，是蓋茨出軌華人女翻譯王喆。今日（5日），王喆在微博發文否認事件。

比爾·蓋茨與妻子離婚引發輿論關注。（維基百科公有領域）

《新浪科技》報道，王喆是「比爾和梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）的翻譯。據公開信息，王喆自2015年3月起在該機構工作，同時為多個機構擔任翻譯。另據報，王喆精通中文、英文、西班牙語、日語、德語、法語6種語言，曾有9年同聲傳譯從業經驗。

對於網傳消息，王喆在微博上回應稱：「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到會越傳越瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上。」

據介紹，王喆畢業於美國蒙特雷翻譯學院，2012年9月首次擔任蒙特雷國際問題研究所（Monterey Institute of International Studies）的口譯員，除了是蓋茨基金會的翻譯員，也擔任耶魯大學管理學院和哈佛商學院的同步口譯。其微博認證為「美國達美航空公司乘務員」。