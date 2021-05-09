新冠疫苗｜中國滅活疫苗生產用牛血清　多達七成來自西北民族大學

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-09 13:28

去年初爆發新冠肺炎疫情後，中國加緊研製新冠疫苗，卻因疫情封閉導致疫苗原輔材料不足。西北民族大學生物醫學研究中心教授馬忠仁團隊，就立即為新冠滅活疫苗生產企業提供優質的動物血清，解決難題。 據介紹，全國新冠滅活疫苗生產用的牛血清，70%由西北民族大學提供。

動物血清是病毒類細胞基質疫苗生產的關鍵原輔材料。病毒需要在動物細胞內生長增殖，需先用血清培養擴增細胞，再用培養的細胞增殖病毒，最後通過下游各種工藝做出疫苗。

《瞭望》新聞周刊報道，由於新冠疫苗原輔材料不足，西北民族大學所屬企業蘭州民海生物工程有限公司立即復工復產，緊急供應高質量疫苗生產專用血清1萬升，依據訂單儲備2萬升，為中國新冠滅活疫苗研發、疫苗大規模生產上市提供了堅實保障。

馬忠仁研究生物製藥用高端新生牛血清技術。（西北民族大學）

事實上，馬忠仁團隊在動物血清上的成果並非一朝一夕的事。在80、90年代，中國疫苗企業對牛血清的需求量激增，國內卻缺少成型的牛血清生產企業。1995年，馬忠仁就從家鄉甘肅省甘南藏族自治州，回到母校西北民族學院（西北民族大學前身），組建動物醫學生物工程科研團隊，研究生物製藥用高端新生牛血清的產業化技術。

其團隊建立生物工程與技術實驗室，並成立校屬企業蘭州民海生物工程有限公司，以規模化生產動物血清，建立了血清產業化的質量控制體系，更不斷開拓市場，將原料採集基地從甘南藏族自治州，拓展至內蒙古、黑龍江、山東等地。

馬忠仁團隊採用封閉式無菌採血、低溫分離、大容量混合和高置流過濾技術，產能及品質漸漸提升。久而久之，蘭州民海生物工程有限公司生產的牛血清質量得到市場認可，血清銷售到全國各地。

牛血清生產技術成熟後，馬忠仁又將生產技術拓展到其他動物血清的生產。目前，蘭州民海生物工程有限公司可規模化生產牛血清等六大類近50種動物血清系列產品，成為全國技術領先的血清生產企業，並在國內人用病毒類疫苗生產中佔4成以上市場份額。