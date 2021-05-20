天問一號｜祝融號與火星合照曝光　NASA再發文祝賀

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-20 11:32

中國航天局發布「祝融號」火星車拍攝的火星照片後，美國國家航空航天局（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）表示祝賀。

據內地傳媒《環球網》周四（20日）報道，5月19日，納爾遜發表聲明，對中國航天局從「祝融號」接收到首張照片表示祝賀。聲明還説，適逢國際科學界在火星探索增加之際，美國與世界期待祝融號的發現將讓人類更多地了解火星。

這份聲明在NASA官網和納爾遜個人Twitter上都可以看到。

此前的5月15日，美國國家航空航天局在官方Twitter轉發其科學任務局副局長楚比興（Thomas Zurbuchen）的帖文。帖文寫道：「中國首個火星探測器『祝融號』登陸火星，恭喜中國國家航天局『天問一號』團隊！和全球的科學界一起，我期待中國本次火星任務，對人類了解這顆紅色星球作出重要貢獻。」

中國國家航天局5月19日發布「天問一號」着陸過程兩器分離和着陸後火星車拍攝的影像。據報道，照片中可見坡道機構展開正常；圖像上部的兩個伸杆為已經展開到位的次表層雷達；前進方向地形清晰。為獲知火星車前進方向更大範圍的地形資料，避障相機採用大廣角鏡頭，在廣角鏡頭畸變的影響下，遠處地平線形成一條弧線。

另一張照片顯示，火星車太陽翼、天線展開正常到位；火星表面紋理清晰，地貌信息豐富。

此前5月15日，「天問一號」成功軟着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區後，火星車建立了對地通信。

5月17日，環繞器實施第四次近火制動，進入中繼通信軌道，為火星車建立穩定的中繼通信鏈路，陸續傳回圖像數據。目前，火星車正在開展駛離着陸平台的準備工作，將擇機駛上火星表面，開始巡視探測。

對於中國在太空領域的動態，俄羅斯衛星通訊社5月20日報道指，納爾遜認為，由於中國在太空領域取得多項最新成就，必須積極努力讓美國重返月球。

他強調説，中國成為繼美國之後第二個成功在火星上降落裝置的國家。他還提醒，中國正準備在月球南半球降落三輛月球車。

美國此前宣布實施重返月球的「阿緹蜜絲」（Artemis）計劃，包括多個階段：軌道飛行、建立近月站、宇航員在月球表面着陸。該計劃被視為探索火星的一個階段。

（綜合報道）