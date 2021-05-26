IKEA回收兩系列碗碟水杯　或因破裂致燙傷　消費者可獲全額退款

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-26 11:03

宜家家居（IKEA）銷售的產品便宜且實用，一直深受消費者歡迎，惟IKEA上周二（18日）宣布，由於產品可能會破裂，因此需要回收HEROISK和TALRIKA系列的碗、碟、水杯，其中內地回收的涉及數量多達1.7萬件。

國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心網站消息，宜家（中國）投資有限公司決定召回2019年1月1日至2021年5月4日期間生產的HEROISK和TALRIKA系列的碗、碟、水杯，合共9款產品，共計173564件。內地的消費者可於今年8月17日或之前退貨，將獲得全額退款。

消息指，HEROISK和TALRIKA系列產品由聚乳酸（PLA）材料製成，聚乳酸是一種由可再生資源製成的新型材料。IKEA產品中使用的PLA來源於工業玉米，是新採用的材料。IKEA發現微波爐和洗碗機會影響該系列產品的耐用性，產品經過一段時間使用後有可能會破裂，若產品破裂並盛裝熱食，可能造成燙傷。

本次回收同樣包括港澳地區。IKEA官網消息，消費者可將有關產品交回任何一間IKEA香港/澳門分店或港島東提貨中心作全數退款，並毋須出示購買證明。香港IKEA客戶服務部今日（26日）回覆《香港01》記者查詢時稱，暫時沒有資料顯示港澳地區IKEA本次回收涉及產品的總數和回收進度，消費者不需要在指定日期前退貨，只要帶同有關產品就可獲退款。