中國新一代戰機疑現身武漢　美國曾指可充航母隱形艦載機

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-12 21:00

官媒《環球時報》引述外媒及專家消息，指中國新一代戰機殲-31（又稱FC-31）再有新進展。日前，FC-31戰機或其改進型出現在武漢航母模擬訓練平台，引發外界關注。

據美國《TheDrive》網站「戰爭地帶」專欄6月8日刊發的一篇文章稱，瀋陽飛機工業（集團）有限公司研發的FC-31戰機或其改進型出現在武漢航母模擬訓練平台，其正在被評估是否能作為中國最新型的航母艦載機。

報道稱，中國軍事及航空航天觀察家安德烈亞斯·魯普雷希特（​Andreas Rupprecht）從一張網絡照片中發現，一架疑似FC-31的戰機出現在武漢。儘管沒有標註日期，但其判斷這是最近拍攝的一張照片。該機型與FC-31的確切關係尚不清楚，但包括雙傾斜尾翼，雙引擎和高座艙在內這些FC-31熟悉的配置從後部都可以清楚地看到。

此外，照片還顯示，航母模型上的艦島已經更新，很可能代表即將到來的003型航母，這將是中國海軍的第三艘航母。除了FC-31，模型上還停放了殲-15航母戰鬥機及直-18系列直升機的模型機。

中國003型航母最新進展（請點擊瀏覽大圖）：

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近期，不少衞星和航空攝影師圖片已表明003型航母逐步成形，但關於FC-31項目，許多方面仍然是一個謎。近年來一直有傳言稱，該型飛機可能會成為中國未來航母戰鬥機的基礎，是對目前正在使用殲-15的補充。

美國五角大樓在2020年提交給國會的一份有關中國軍事發展的年度報告中稱，「FC-31在持續更新發展，或用於出口，或作為中國海軍航母下一代隱形艦載機。」報道認為，最新的照片則為其未來成為新一代艦載機提供了強有力的證據。

FC-31始見於2011年，以比例模型的形式出現。2012年10月31日，FC-31成功首飛，此後又經過了一系列技術改進和提升。

有未經官方證實的消息稱，FC-31可能採用WS-19發動機，最大起飛重量約為30噸。

中國官方此前報道FC-31（請點擊瀏覽大圖）：

目前，中國國防部尚未發佈關於003型航母以及新一代艦載機的官方消息。

但中國軍事專家傅前哨6月9日向官媒《環球時報》表示，在航母的模擬平台上擺放艦載機，説明可能有某一型航母今後有望裝備這種艦載機。

FC-31最新版驗證機已試飛畫面（請點擊瀏覽大圖）：

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傅前哨認為，FC31上航母模擬平台説明，在研發新型航母搭載的艦載機將FC-31的改進型作為了一個選項，甚至有可能是首選。

另外，FC-31上艦並不意味着要取代當前遼寧艦和山東艦上的殲-15。傅前哨表示，在未來相當長一段時間內，FC-31與殲-15將是搭配使用的關係。