神舟十二號｜聶海勝等3人留駐太空站3個月　女航天員當後備也不易

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-17 17:00

神舟十二號載人飛船今日（17日）上午發射升空，這次飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，其中聶海勝擔任指令長。神舟十二號會將三名航天員送往中國太空站天和核心艙，他們按計劃將駐留長達三個月。 最新消息指，神舟十二號載人飛船已與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將航天員送入太空，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

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季啓明在新聞發佈會上介紹説，神舟十二號載人飛船飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，聶海勝擔任指令長，備份航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。其中，作為六名航天員當中的唯一女性的王亞平備受輿論關注。

據中共山東省委機關報《大眾日報》6月16日消息，王亞平曾出色完成了包括「太空授課」在內的神舟十號飛船各項任務，被授予「英雄航天員」榮譽稱號，她也被網友稱為中國航天事業的「鏗鏘玫瑰」。

消息披露，王亞平是山東煙台人，1980年她出生於山東煙台的「櫻桃之鄉」張格莊村。1997年，17歲的王亞平參加空軍招飛選拔，順利地通過了所有的體檢和測試。最後成為了中國第七批女飛行員中的一員。

消息指，「經過艱苦訓練，王亞平成長為一名能飛四種機型的女飛行員。她曾駕機執行過汶川抗震救災、北京奧運會消雲減雨、部隊戰備演習等重大任務。」

2009年，王亞平通過嚴格選拔，入選中國第一批女航天員。2013年6月11日，神舟十號飛船發射升空，王亞平作為乘組唯一的女性，完成了包括「太空授課」在內的神舟十號各項任務，被授予「英雄航天員」榮譽稱號。

當時的航天任務中，王亞平作為太空授課的主講人，在遠離地面300多公里的軌道上，與地面的8萬所學校，6千多萬的學生，共同度過了令人難忘的40分鐘。太空授課，是中國載人航天飛行中，首次開展的教育應用類任務，是一次面向中國全國甚至全世界的科普教育直播活動。

因此，這次王亞平名字出現在神舟十二號載人飛船飛行乘組備份人選中再次引發輿論關注。

據悉，神舟十二號載人飛船飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，這三名航天員中，特級航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，特級航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，二級航天員湯洪波是首次飛行。