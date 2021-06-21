夏至前後迎觀測良機　中國北方民眾可肉眼欣賞國際太空站

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-21 18:30

夜間天氣清朗時，一抬頭就能望見星空，但有沒有人想過可以肉眼看到國際太空站？天文科普專家提醒，今年夏至（21日）前後，國際太空站會迎來觀測良機，中國北方地區民眾將可以肉眼欣賞到國際太空站。

專家提醒，今年夏至前後，國際太空站會迎來觀測良機，中國北方地區民眾可以肉眼欣賞到國際太空站。（NASA）

《新華社》報道，中國天文學會會員，天津市天文學會理事史志成表稱，夏至前後的夜間，對於北半球中緯度地區而言，太陽在地平線下不太低的位置，可照射到國際太空站的太陽能帆板上，形成反射，令它看起來猶如一顆移動的「亮星」。在理想條件下，公眾有機會一晚目擊到5次以上的國際太空站飛過中國上空。

他表示，國際太空站過境中國的情況幾乎每月都有，但受天氣狀況、太空站過境軌道、地理位置、城市光污染等因素影響，大多數時候觀測條件一般，而在夏至前後綜合觀測條件都比較好的時段在全年非常少見，有興趣的民眾可嘗試一睹國際太空站的風采。

王俊峰表示，國際太空站的「凌日」和「凌月」觀測和拍攝難度較大，尤其是觀測「凌日」時因太陽亮度極高，時間極短，提醒民眾切勿用肉眼直接觀測。（中新社）

北京市天文愛好者王俊峰建議，有興趣的民眾可使用「天文通」等小程序或專業App，查看自己所在地國際太空站過境的時間、方位角和亮度等信息。他介紹，國際太空站過境平均時間約3到5分鐘，在天氣清朗時，民眾容易看到一顆亮度很高的「星星」快速在夜空中劃過。

此外，在特定地區的民眾可以看到「凌月」，即國際太空站快速從月球表面劃過的一刻；在更為苛刻的條件下，通過專業的觀測設備，甚至可以看到「凌日」，即國際太空站從太陽表面快速掠過。王俊峰表示，國際太空站的「凌日」和「凌月」觀測和拍攝難度較大，尤其是觀測「凌日」時因太陽亮度極高，時間極短，提醒民眾切勿用肉眼直接觀測，必須配備專門設備。