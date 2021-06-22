擁中大博士學位　袁隆平之子袁定陽接棒研究耐鹽鹼水稻

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-22 10:56

中國「雜交水稻之父」袁隆平於5月22日在湖南長沙病逝，享年91歲。據《內蒙古日報》報道，袁隆平之子、國家雜交水稻工程技術研究中心副主任袁定陽接力父親夢想，來到興安盟袁隆平院士工作站，發布了「袁夢計劃」二期：將在「十四五」期間在興安盟的鹽鹼地上種植耐鹽鹼水稻20萬畝，幫助當地水稻種植戶實現收入增加一倍。 袁定陽接受《澎湃新聞》採訪時表示，雖然前期的試驗已取得了畝產超千斤的成績，但這不是終點。鑑於各地的生態環境的複雜性，未來團隊還將持續開展研究，努力將更加優良的耐鹽鹼水稻的品種推向全國。

袁定陽參與的研究計劃在「十四五」期間在興安盟的鹽鹼地上種植耐鹽鹼水稻20萬畝，幫助當地水稻種植戶實現收入增加一倍。（《吉林日報》）

《澎湃新聞》21日報道指，2020年1月13日，袁隆平在三亞發布「袁夢計劃」，計劃在鹽鹼地上種植水稻。這項技術既可改良鹽鹼地和沙漠地區的生態環境，又可為沙漠地區的人口解決口糧問題，並實現種植戶收入增加一倍。

袁定陽表示，此前其父親一直親身參與「袁夢計劃」。前不久，自己開始擔任國家雜交水稻工程技術研究中心（湖南雜交水稻研究中心）副主任，負責分管相關科研平台，也得以有機會首次參與「袁夢計劃」。

今年3月，科技部批覆同意支持湖南建設國家耐鹽鹼水稻技術創新中心，由湖南雜交水稻研究中心牽頭，聯合多家高校和科研單位協同共建。袁定陽表示，位於興安盟的試驗基地是較早開展耐鹽鹼水稻品種試驗的。但在中國，很多地區都面臨著鹽鹼地糧食種植的難題。為此，國家耐鹽鹼水稻技術創新中心先後在內蒙古、黑龍江、海南、廣西等多地設立了分中心和試驗基地。

公開資料顯示，袁定陽1990年考入廣西大學農業專業，畢業後進入當時的湖南雜交水稻研究中心工作。1996年他考入湖南農業大學，攻讀遺傳育種學專業碩士學位。碩士畢業後，袁定陽又進入香港中文大學生物系繼續學習，研究分子生物學並獲博士學位，其後從事博士後工作。

在袁隆平的三個兒子中，只有袁定陽選擇了農學，繼承他的衣缽。2012年袁定陽在接受採訪時表示，相對於大哥、二哥選擇的金融、管理專業，他覺得農業科技更實在，更有成就感，「超級稻畝產從800公斤到926.6公斤，就是實際的東西。」而他也坦言，在父親的光環下自己倍感壓力。為了擺脫這種壓力，他就從遺傳育種開始學起，也像父親一樣，天天在稻田裡一腳泥一腳水地踩著。