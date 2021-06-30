北京停車新規下月實施　公共停車場增建充電設施　違佔車位需加錢

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-30 15:00

北京市市場監督管理局發布的《停車場（庫）運營服務規範》（下稱《規範》），將於7月1日起正式實施。該規範提出，電動車泊位不少於10%，燃油車佔電動車泊位，停車場可多收停車費；同時對停車場、停車庫運營提出若干服務要求。

《規範》要求，具備電源條件的既有公共停車場、P+R停車場，應按照不低於10%車位比例配建公用充電設施。（中新社）

《央廣網》今日（30日）報道，北京最新出台的《規範》對電動車充電設施和泊位提出明確要求。其中，具備電源條件的既有公共停車場、P+R停車場（Park and Ride，港稱泊車轉乘停車場），應按照不低於10%車位比例配建公用充電設施，以及按照不低於10%車位比例設置電動車泊位，按照不少於1個專用泊位的原則劃定電動車專用泊位。

對於佔用電動車普通泊位的燃油車，以及充電完成後超過一個計時單位仍未駛離的電動車，停車場可採取階梯式價格標准收費，單位時間收費最高不超過普通車位當前收費標準的150%。

事實上，北京市今年4月1日已開始實施新版《電動汽車充電站運營管理規範》，要求充電站運營商「引導燃油車不得佔用充電專用泊位」。惟在北京多個公共停車場，燃油車佔用充電專用停車位現象仍較普遍。

雖然停車場管理員知道管理規範，但在實際執行過程中，仍然存在未及時發現佔位車主、車主佔位未留下聯繫方式，以及車位不夠等諸多情況，導致燃油車佔位現象頻發。

為了解決燃油車佔用電動車車位問題，有部分停車場採取「技術引導」方法，比如在專用充電泊位安裝車牌識別系統，若非掛上綠色牌照（新能源汽車）的車輛，地鎖就不會放行；停車場實行充電免收泊車費，但超時要加倍收費的規定等等。

北京市中聞律師事務所律師張鵬稱，新出台的《規範》雖然是地方標準，沒有強制執行力，但對相關行業仍有較大指導意義，因為在一般標準出台後，新修建的設施基本會按照相關標準去設計建造，尤其在規劃部門審查規劃或設計時，通常會參照相關標準。