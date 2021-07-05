内地智庫報告：深京滬三地買樓負擔超香港　排全球前三名

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-05 15:59

內地民間智庫「如是金融研究院」日前發表一份報告，比較了全球20個核心城市的樓價及居民負擔水平。 報告指，深圳、北京和上海的買樓負擔排在全球前三名，第四、五名則分別是香港、廣州。

這份報告比較了全球最具代表性的20個核心城市，包括北京、上海、廣州、深圳、香港、倫敦、新加坡、紐約、三藩市、巴黎、波士頓、東京、悉尼、洛杉磯、孟買、羅馬、柏林、台北、莫斯科、芝加哥。

中國一線城市的樓價收入比率高企。（視覺中國）

絕對樓價：香港穩居第一

在絕對樓價方面，無論中心城區或非中心城區，香港都穩居第一。中心城區來看，深圳排行第四，僅次於香港、新加坡和巴黎，其次是北京、倫敦、上海。非中心城區來看，第二至九名依次是巴黎、三藩市、新加坡、深圳、台北、倫敦、北京、上海。

然而，報告提出，由於中國內地常用的計算方式是建築面積，考慮了住宅的電梯等配套面積，因此實際居住面積應再考慮「得房率」。以75%的得房率進行修正後，深京滬的中心城區樓價排行則躍升至第二至四名，僅次於香港；非中心城區樓價排至第三至五名，僅次於香港和巴黎。

這份報告指，深圳、北京、上海三地的買樓負擔已超越香港。（如是金融研究院）

相對樓價修正後 深京滬排前三

而考慮樓價收入比的「相對樓價」方面，報告前七名依次是香港、深圳、北京、孟買、上海、台北、廣州。如果用「得房率」修正後，深京滬三地則成為全球買樓負擔最高的三座城市，其次是香港、廣州、孟買、台北。

房價租金比 中港台城市佔據前四

報告又比較了各城市的房價租金比，比例愈高，投資樓市的回報愈慢。報告稱，由於租金更能反映實際的居住需求，如果這一數值過大，意味着楼價「存在投機炒作的金融成分，可以理解為存在泡沫」。

報告顯示兩岸三地六座城市的「房價租金比」冠絕全球。（如是金融研究院）

根據報告，無論是中心還是非中心城區，中港台四座城市穩居前四名，依次是深圳、台北、廣州、香港。中心城區方面，北京、上海排在第五、六名；非中心城區方面，巴黎擠進第五名，其次才是北京和上海。