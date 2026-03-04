宋平逝世｜為中共資歷最深元老　曾任周恩來秘書

中共政治元老宋周三（4日）去世，宋平去世前是資歷最深的中共元老，也是出生在1920年以前的正國級元老中最後一個去世的。除此之外，他生前也曾擔任中共中央組織部部長、國務委員兼國家計劃委員會主任、甘肅省委第一書記等職務。



年少入黨

資料顯示，宋平1917年生於山東省莒縣。1934年宋平進入北平大學農業學院（現中國農業大學）學習，並在一年後考入清華大學化學系。 1936年，宋平加入中共領導的學生「抗日救國」組織「中華民族解放先鋒隊」；1937年，加入中國共產黨。次年，赴延安中共中央黨校馬列學院學習。畢業後，留校工作；先後擔任教育處幹事組織科科長、教育處處長、中央黨務研究室秘書等職。

1941年，宋平調任中共中央南方局宣傳部助理秘書。此後，歷任重慶《新華日報》社資料室主任、編輯部秘書主任、秘書長，後成為新華社重慶總分社負責人。1945年抗日戰爭結束後，隨新華社前往南京，任南京總分社負責人。在國共和談期間，宋平曾擔任周恩來的政治秘書。談判失敗後，奉調回到中共控制區，出任中共哈爾濱市顧鄉區委副書記。

1949年，中華人民共和國成立後，宋平出任東北總工會副主席。1952年調中央工作；歷任國家計委勞動工資局局長、國家計委委員，勞動部副部長，國家計委副主任等職。

調任西北 主政甘肅

1960年，宋平調任中共西北局委員、兼西北局計委主任，開始在西北地區工作。1963年9月，擔任「三線建設委員會」副主任。

「文革」開始後，宋平曾受到排擠。後來，陝西省成立「生產指揮部」，宋平被任命為顧問。1972年，出任中共甘肅省委書記、省革命委員會副主任；1977年6月，升任中共甘肅省委第一書記、省革委會主任，兼蘭州軍區第二政委。

在《實踐是檢驗真理的唯一標準》一文發表之後，宋平率先主導中共甘肅省委，召開了兩個座談會，研究討論「真理標準」問題，這也是中國第一個省級「真理標準」討論會。他同時最早一批反對「兩個凡是」的省部級官員，也是第一批推廣「包產到戶」的省領導，因此宋平被稱為鄧小平的「老夥計」。

晚年「入常」

1981年，宋平再次回到中央工作；出任國家計劃委員會副主任、黨組副書記。1983年6月，出任國務委員、兼國家計劃委員會主任。在1987年中共十三大召開前，接手黨務工作，轉任中共中央組織部部長；並在十三屆一中全會上，當選中央政治局委員。

1989年六四事件以後，72歲的宋平，和江澤民、李瑞環一起，在中共十三屆四中全會上增選為中央政治局常委。1992年9月屆滿，離職休養。

離職退休後，他偶爾會在國慶、閱兵等重要場合露面，也曾經回母校中國農業大學視察。