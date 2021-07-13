西安音樂學院女生抑鬱自縊　遺書控教授性騷擾摟抱迫「叫爸爸」

陝西省西安音樂學院鋼琴系原書記梁秦性騷擾女學生一案引發外界關注不斷。據悉，梁秦被指長期騷擾女生李靜，導致其患上抑鬱症自殺，梁秦被判刑後，該案的更多細節近日被曝光。



據內媒新浪新聞7月12日消息，經陝西省西安市人民檢察院提起公訴，陝西省西安市中級人民法院審理判決，梁秦強制猥褻罪名成立，數罪併罰，獲刑7年。

受害女生李玉的母親劉某表示，判決書裏還透露了更多案情中此前不為人知的細節。曾經遭遇梁秦強制猥褻的不僅僅是女兒一人，另外還有多名學生也是受害者。

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劉某表示，2016年12月末，她發現女兒情緒不穩定，醫院診斷為中度抑鬱。她為女兒辦了休學回家休養，才得知梁秦對女兒長期進行性騷擾。

劉某介紹，李靜2014年入讀西安音樂學院後不久，便成為班級裏的團支部書記，梁秦時任鋼琴系黨總支書記，「他讓我女兒叫他爸爸，並且與我女兒接近，都是以談工作的理由，叫到辦公室，對她進行性騷擾。」

對於梁秦讓李靜管他叫爸爸一事，李靜在遺書中寫道：「他誘導我跟他建立良好的關係，誘導我叫他爸。我彆扭，但要求是他提出的，我拒絕很不好，或者說我不敢。」

「他經常暗示我，好好聽他話，像別的女兒一樣。我除了彆扭，什麼都沒有。我後來開始迴避他，他叫也推脱，叫吃飯也不去。他叫乾女兒去吃飯，多半就是有求他辦事的人請他，或是他乾女兒請他，我去了幾次就再也不去了。」

李靜的遺書顯示，梁秦認了很多乾女兒。

此前，武漢名校華中科技大學外國語學院教授張建偉，被一名女研究生舉報性騷擾，更多詳情請點擊圖集：

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李靜還在遺書中透露，「我每次去他辦公室都很不舒服，他總是以長輩的名義，摟着我，或者讓我坐他腿上，摸來摸去，親來親去。還給我講其他的女兒對他如何親密，這樣讓我覺得很噁心，不舒服。聽到他講別的女兒如何和他摟抱，如何跟他親，如何對他好，讓我覺得我必須加倍對他好。他讓我給他剪手腳指甲，並且多次炫耀他哪個女兒給他剪了指甲。還說這些女兒，都是求着他把指甲留下來，給她們剪。」

李靜休養後再次回到西安音樂學院上學後，仍然多次遭到梁秦性騷擾。2018年12月22日，因不堪其擾，李靜在校外租住的房間處自縊自殺。

案發後，法院審理期間，梁秦一度試圖翻供，但是沒有成功。經查，被告人梁秦在監察機關對其進行訊問時，就已供述自己對包括被害人李靜在內的多名學生實施過摟抱、親吻等猥褻行為，雖然之後在公安機關訊問及法庭審理過程中其又辯解稱，未實施過強制猥褻行為，但其不能提出相關證據，證明其翻供辯解的內容。

梁秦因犯受賄罪，被判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣20萬元；犯貪污罪，被判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣10萬元；犯強制猥褻罪，被判處有期徒刑五年。最終決定執行有期徒刑七年，並處罰金人民幣30萬元。

公開資料顯示，梁秦為陝西省音樂家協會會員。1982年考入西安音樂學院音樂教育系，畢業後留校在圖書館擔任採訪、技術部主任等工作。2000年3月參加組建舞蹈系並擔任系秘、辦公室主任工作，2007年初擔任舞蹈系黨支部書記，2009年初調到鋼琴系任黨總支副書記（主持工作），後任鋼琴系黨總支書記。先後多次被評為學院優秀教育工作者、優秀黨員，並多次擔任舞蹈、模特大賽評委，文藝調演評委。