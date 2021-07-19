全球糧價持續上漲逾7億人挨餓　央視：中國逆勢迎夏糧豐收

據官方《央視》報道，由聯合國糧農組織、世界糧食計劃署等多個國際組織聯合發布的最新報告顯示，2020年，全球共有7.2億至8.11億人口遭受飢餓，全球糧食安全形勢不容樂觀。

報道指，從去年以來，全球主要農作物的價格持續飆升，而作為全球兩大重要的糧倉，今年以來，巴西和美國都遭遇了嚴重旱災，這讓全球的糧食價格雪上加霜；但中國夏糧今年迎來十八連豐，消費價格指數也是穩中有降，「彰顯了『中國飯碗』的保障能力」。



據報道，聯合國糧農組織的數據顯示，截至2021年5月，全球糧食價格指數持續上漲了12個月，按年漲近40%，創10年來新高。6月雖略有緩解，但也按年上漲了33%。

巴西貧民區居民排隊領取糧食接濟。（Getty Images）

央視指出，在巴西，主要糧食價格從去年開始持續上漲，一年內大米漲幅高達70%，粟米漲幅高達87%，其中5月粟米價格更是創下2004年以來的最高紀錄。而在尼日利亞首都阿布賈，連廉價食品市場也難覓廉價的商品，該國食品價格已達到15年來最高水平，700萬尼日利亞人將因此陷入貧困；而在美國，超市的牛排價格為每磅12.89美元，較1月上漲了10美元，水果和蔬菜的價格比一年前上漲了約6%。

中國夏糧「十八連豐」

報道稱，在全球糧食漲價的同時，7月3日，新疆北部的昌吉州瑪納斯縣，2.5萬畝冬小麥進入收割期；在山東濟南，拖拉機滿載豐收的小麥在糧食收購點排成了長隊。7月14日，國家統計局公布數據：2021年中國夏糧喜獲豐收，全國夏糧總產量達14582萬噸，比2020年增加296.7萬噸，增長2.1%。這是中國連續第18個夏糧豐收季。

6月22日，聯合收割機在唐山市灤南縣長凝鎮方泡村田間收割小麥。（新華社）

報道指出，近期在國內，不管是大米小麥等主糧，還是肉蛋奶等副食，價格都非常平穩。國家統計局數據顯示，中國6月份食品價格按月下降2.2%，呈現出回落趨穩態勢。目前，中國人均糧食佔有量474公斤，遠超國際公認的400公斤糧食安全標準線，「中國糧食安全有保障」。

商務部市場研究所副所長白明表示，中國的糧食供求整體平衡，自己農產品的供應服從於本國的供求關係。農業生產連續多年豐收、創出產量新高。在這種情況下，可以說「飯碗端在自己手裏」。