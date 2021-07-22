鄭州暴雨｜洪災爆發前曾多次預警　當地應急行動遭外界質疑

河南鄭州連日暴雨成災，造成多地道路、地鐵等被淹，發生人員傷亡。值得注意的是，當地氣象部門曾多次發布最高級別的暴雨紅色預警，外界關注災情背後，是否應急預案不充足，導致傷亡。



據中國新聞周刊7月22日報道，國家減災委專家委員會委員、中國水利水電科學研究院防洪減災研究所原所長程曉陶在接受採訪時指出，這次在預報大雨時，一開始氣象部門預測降雨中心會在焦作，但最後實際是在鄭州，稍有一些偏離。這是現有的氣象科學技術上無法避免的誤差。但即使如此，在鄭州「千年一遇」大雨這三天，氣象部門並非沒有給出預警。

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程曉陶表示，從目前彙總的情況來看，主要原因是這次的降雨「實在太大了」「千年一遇！」面對這種特別極端的突發天氣，鄭州面臨的考驗，其實是一個省會城市在防洪、應急、救災、多部門協調等方面的綜合管理能力。

程曉陶認為，氣象部門連續發布了最高級別的預警——紅色預警，但問題在於，中國目前還沒有形成一套針對氣象預警的應急機制。預警之後，怎樣的情況要停工停產？應該怎麼協調各部門？怎樣調度各種救災資源？對應要採取的真正應急行動是什麼？

他表示，其前幾天在北京參加了一個防汛應急會議，說到預警之後應該如何做，大家也是各有討論，沒有成熟的做法。

他還舉例說，這次鄭州這麼大範圍拉閘斷電，是有其考慮的。當一個城市整個泡在水裏的時候，最擔心的就是水體帶電，導致人們根本連跑都沒有地方跑。所以為了防止水體帶電，就要去拉閘斷電。但這有可能造成醫院停電，給病人尤其是ICU裏的患者帶來生命危險，所以這就是一個矛盾。對於鄭州來說，這樣的特大暴雨，確實是一次大考。

20日當天鄭州氣象局共發布暴雨紅色預警（一級/特別嚴重）6次，分別為1時08分、6時02分、9時08分、11時50分、下午14時01分、21時32分。

鄭州氣象局資料顯示，17日晚上20時至20日晚20時，3天降雨量達617.1毫米，相當於以往一年的量。鄭州為常年平均全年降雨量為640.8毫米。更有指這次暴雨是逾千年一遇。