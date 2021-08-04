東京奧運｜國家隊保證毛澤東像章不再出現　官方央視修圖抹走惹議

日本東京奧運會已接近尾聲，中國自行車選手鮑珊菊和鍾天使戴着毛澤東像章登上頒獎台一事持續發酵。與此同時，官方央視在報道中，將像章抹掉引發了網民不滿。



8月2日，在東京奧運會自行車女子團體競速賽的頒獎典禮上，冠軍是來自中國的選手現年30歲的鐘天使與23歲的鮑珊菊，兩人外套上除了印有中國國旗和奧運五環外，她們胸口上還掛着一枚圓形、紅底金邊的毛澤東像章。

這個像章引起中國左翼網民喝彩，卻也被輿論質疑是否違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。

8月3日，國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）在東京奧運會的每日新聞發布會上回應稱，已着手調查此事件。「我們昨天就已經聯繫了中國奧委會，要求他們提供有關情況的報告。」

8月3日晚，根據國際奧會最新消息稱，中國奧委會已向他們做出保證，毛澤東像章將不會再出現在頒獎台上。

值得注意的是，在今年東京奧運的田徑場上，美國鉛球選手桑德斯(Raven Saunders) 在頒獎台上高舉雙手並交叉，意為「全球所有正在抗爭的人」發聲，也引起了是否違規的爭議。

根據《奧林匹克憲章》第50條規定，「在任何奧運場館、或其他區域，不得進行任何形式的示威或政治、宗教、及種族宣傳。」細則中進一步註明，任何形式的宣傳也不得出現在運動服、配飾、裝備上。若違反規則，可能導致相關人員或代表團被取消比賽資格、吊銷大會通行證等。

在此事引發輿論關注後，不少網友發現，官方央視體育頻道在重播的領獎視頻中屏蔽了毛澤東像章。而在微博上，原本「鮑珊菊鍾天使頒獎時佩戴了毛主席像章」的熱搜話題也紛紛被撤下，不少網民都對此表示不滿。

毛澤東像章是以毛澤東頭像為主體圖案的像章，毛澤東像章作為獨特的歷史文化見證，成為了中國現代史上奇特的文化現象。

毛澤東像章生產製作的歷史，大約可分為三個階段：一是中國解放前；二是新中國成立初期；三是「文化大革命」時期 。實則毛澤東像章主題涵蓋毛澤東在民主主義革命和社會主義建設各歷史時期的重大事件，涉及政治會議、軍事國防、文化藝術、工農產業等各個領域。