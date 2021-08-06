上海電氣總裁突離世網傳跳樓　公司曾有財務醜聞董事長9天前被查

上海電氣在周四（5日）發布公告，指公司執行董事兼總裁黃甌不幸離世，隨後網上流傳消息稱他是跳樓自殺。

上海電氣近期事故頻頻，在5月時發生財務醜聞，可能損失近百億元（人民幣．下同），董事長鄭建華更於9天前涉嫌嚴重違紀違法被查。



上海電氣通報黃甌去世一事。（微博@侯寧）

公告指黃甌是在周四「不幸離世」，並讚揚他在任職期間，為公司發展付出辛勤努力，作出重要貢獻。公告同時表示，公司目前的生產經營情況一切正常。

翻查網上資料，黃甌在上月時仍然有正常出席公開活，例如參加7月10日舉行的「世界人工智能大會」閉幕式，以及7月29日在上海電氣幹部大會上發言。對於黃甌「不幸離世」的詳情，網上有消息稱是跳樓自殺，內地媒體《財經》雜誌亦稱從「多位接近上海電氣的人士」證實上述傳言。

值得一提是，自今年5月底以來，上海電氣接連發生各種經營問題。5月30日，上海電氣發布公告，指控股子公司上海電氣通訊技術有限公司應收賬款，普遍預期存在大額應收賬款無法收回的風險，「在極端情況下可能給公司造成83億元損失」。而在7月27日，上海市紀委監委通報，上海電氣董事長鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

資料顯示，上海電氣是上海國資委控股的大型國有企業，是國內三大高端動力裝備製造商之一，主導產業為能源裝備、工業裝備和集成服務域，產品涉及各類發電設備、輸配電設備、環保設備、油氣海工等。